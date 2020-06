Liam Gallagher, Franz Schubert y el grupo Olive en estos 3 discos

MTV Unplugged ARTISTA: Liam Gallagher

SELLO: Warner Records

PRECIO: $270

Llegando de nuevo a la cima

Grabado en Hull, Reino Unido, en agosto del año pasado, MTV Unplugged presenta los temas más destacados de la carrera como solista de Liam Gallagher, como Wall Of Glass y One Of Us, junto a algunos clásicos de Oasis, destacando el exitoso sencillo Champagne Supernova, con nuevos arreglos, que incluyen coros y secciones de cuerdas, entre otras sorpresas. El especial del canal de televisión, que se transmitió en septiembre a todo el mundo como parte de la promoción del lanzamiento de su segundo álbum solitario, Why Me? Why Not?, muestra a un exitoso músico brillando en un entorno acústico en vivo alcanzando de nuevo la cima. Disponible también en LP.

Schubert Arpeggione Sonata / Giuliani Guitar Concerto ARTISTA: John Williams & Australian Chamber Orchestra

SELLO: Sony Classical

PRECIO: $180

Una grabación exquisita

En 1824 Franz Schubert compuso la Sonata para Arpeggione (una especie de guitarra) y Piano en tres movimientos. Con el tiempo, el arpeggione desapareció, pero la obra logró pasar a la posteridad adaptada para cello y viola. John Williams, uno de los guitarristas más prestigiosos de los últimos años, nos ofrece una magnífica grabación de la sonata, adaptada especialmente para guitarra, mientras que los arreglos para piano han sido adaptados para orquesta de cuerdas. El disco se completa con el Concierto No. 1 en A Mayor para Guitarra y Orquesta de Cuerdas de Mauro Giuliani, un obra influenciada por la ópera popular y las arias de la época.

Extra Virgin ARTISTA:Olive

SELLO: BMG

PRECIO: $598

Disco comercial con gran calidad

En 1995, Tim Kellet, exintegrante de Simply Red, Robin Taylor-Firth y Ruth-Ann Boyle, formaron el grupo Olive. Un año después lanzan Extra Virgin, un excelente trabajo en el que se distinguen claramente los gustos y tendencias que los integrantes del grupo habían seguido, desde atinadas cadencias drum n'bass hasta el dub, pasando por el funk y el pop extra puro, todo envuelto con un exquisito manto jazz light, cosecha de lo vivido y aprendido en la gran escuela que significaron Mick Hucknall y Simply Red. Su primer sencillo, You're Not Alone, tardó unos cuantos meses en llegar al número 1 y se mantuvo ahí por dos semanas.