La primer mujer violonchelista y un viaje a tu conciencia en estos discos

Voice of Hope ARTISTA: Camille Thomas

SELLO: Deutsche Grammophon

PRECIO: $224

Una comunicadora nata, elocuente y cálida

Camille Thomas, la primera mujer violonchelista en firmar un contrato exclusivo con el legendario sello Deutsche Grammophon en más de cuatro décadas, lanza su más reciente producción, Voice of Hope, en la que presenta el estreno mundial del concierto Never Give Up de Fazil Say, un tema original de Thomas escrito en respuesta a los ataques terroristas de París y Estambul, así como una exquisita selección de canciones, oraciones y lamentos, con la destacada participación de la Orquesta Sinfónica de Bruselas. Con el disco, la artista rinde homenaje a la capacidad de las personas para triunfar sobre la adversidad, crear armonía en lugar de caos y vencer el odio con amor.

VTT 2 ARTISTA: Vital Tech Tones

SELLO: Tone Center

PRECIO: $280

La vanguardia del jazz eléctrico

Lanzado en 2000, Vital Tech Tones 2 es el segundo volumen de un proyecto concebido por tres mentes maestras de la música contemporánea: el baterista Steve Smith, el bajista Victor Wooten y el guitarrista Scott Henderson. El disco contiene diez temas compuestos y producidos por el trío, que nos llevan a lugares donde, paradójicamente, el virtuosismo pasa a un segundo plano para dar paso a composiciones invadidas por el blues y el rock, aligeradas por frescas y dinámicas improvisaciones, donde las estructuras melódicas y armónicas perduran de manera eficaz, dando como resultado una propuesta original y diferente.

El Globo Negro - Locus Niger ARTISTA: La Castañeda

SELLO: BMG

PRECIO: $768

Un viaje al interior de la conciencia

En su segundo disco, La Castañeda se presenta con mayor capacidad para sintetizar sus conceptos, técnicamente más suelto y con mayor fuerza. Tras realizar investigaciones en el Hospital del Divino Salvador, primer hospital para mujeres dementes establecido en México, la banda se reunió con el ingeniero y productor Greg Edward, destacado por su trabajo con REM, Tom Petty, Jefferson Airplane y The Go-Go's, entre otros, para dar forma a un disco que habla de la introspección y los sueños, en el que todo pasa dentro de la cabeza, que se enfoca en la propia observación de la conciencia y de sus múltiples estados de ánimo.