La pandemia sigue inspirando a Banksy: presenta nueva obra sobre el COVID

El artista callejero Banksy publicó este jueves en su cuenta de Instagram su más reciente creación. Se trata de la pintura de una mujer anciana que estornuda con gran fuerza. La mujer, que lleva un pañuelo, estornuda con tal vigor que se desprende de su bastón, de su bolso e incluso lanza su dentadura no sin una ráfaga de saliva.

"Aachoo!!", escribió el artistas británico en la publicación, que permite ver que la obra se realizó en la pared de una casa ubicada en la esquina de una calle inclinada.

Esta no es la primera obra que Banksy crea a propósito de la pandemia. El 14 de julio, publicó en la red social un video donde se ve cómo pinta ratas que escupen o usan cubrebocas en el metro de Londres. "If you don't mask, you don't get" ("Si no te pones la mascarilla, no subes), se lee en la descripción.

Banksy es el seudónimo de un artista de arte urbano británico cuya identidad y datos biográficos se desconocen.

