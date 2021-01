La gélida historia del hielo: este es el origen de ese tintineo que escucharás al brindar por el fin del 2020

Si alguna vez hubo un año para brindar hasta el final, es 2020. En estos días, la gente de todo el mundo estará brindando por tiempos mejores.

Los suspiros de alivio que lo acompañarán probablemente serán el tintineo sutil del hielo.

Al investigar un libro sobre la historia social, médica y moral del gin tonic, he bebido, moderadamente, en bares desde el Hotel Raffles en Singapur hasta el Morse Bar en Oxford. En cada lugar, mi G&T siempre se servía con hielo.

La historia de las bebidas frías se remonta a la antigüedad. Pero fue el innovador comercio de "agua congelada" de Nueva Inglaterra a la India a mediados del siglo XIX el que popularizó el hielo.

Lujo helado

En ese momento, el hielo se había utilizado para enfriar las bebidas durante milenios, pero solo para la élite.

El vino frío estaba de moda en la Roma del siglo I. Pedazos de hielo fueron derribados de las cumbres de los montes Vesubio y Etna para enfriar la comida y la bebida de los ricos. El autor romano Plinio el Joven atribuye al emperador Nerón tanto la invención del cubo de hielo como la refrigeración del agua.

El emperador mogol Humayun enfrió jugo de frutas de verano en un sorbete congelado a mediados del siglo XVI. Usó virutas de hielo de enormes bloques que transportó en mula desde Cachemira a la ciudad capital de Delhi. Para evitar que se derritiera, el hielo se trató con nitrato de potasio, también conocido como salitre. En el siglo XVIII, los mogoles dependían tanto del hielo para enfriar la comida y los palacios que construyeron grandes "baraf khana", o casas de hielo, para almacenar el producto.

En la Florencia del siglo XVII, la familia gobernante Medici organizaba fiestas con hielo hecho con agua helada en invierno. También actuaron como patrocinadores de Bernardo Buontalenti, el pionero del helado moderno.

Pero hasta principios del siglo XIX, solo los emperadores y los fabulosamente ricos disfrutaban de los efectos refrescantes del hielo.

Clientes geniales

Eso cambió con un joven de Boston. Frederic Tudor nació en 1783 en una familia adinerada de Boston que veraneaba en un estanque en Rockwood, al norte de la ciudad. Allí disfrutaron de helados y bebidas frías gracias al hielo recolectado en invierno y almacenado en una casa de hielo.

Cuando su hermano, William, bromeó diciendo que debían recolectar hielo del estanque de la finca y venderlo en los trópicos, Frederic se tomó la idea en serio. Pidió y pidió prestado a su red social, que incluía héroes de la Guerra Revolucionaria y la élite mercantil, para financiar su empresa de hielo.

Según el diario de Tudor, realizado en la Escuela de Negocios de Harvard, comenzó a enviar hielo a la isla caribeña de Martinica en 1806. Pero los isleños seguían sin estar convencidos de los beneficios del enfriamiento. El hielo se derritió en el muelle y Tudor aterrizó en la prisión de deudores, debiendo más de cinco mil dólares a sus patrocinadores.

A pesar de este revés, el espíritu emprendedor de Tudor no se había empañado. Para 1826, había obtenido suficientes negocios para contratar al destacado inventor Nathaniel Jarvis Wyeth como capataz de su empresa: The Tudor Ice Co. Wyeth creó nuevos tipos de sierras, poleas, rejillas de hierro y elevadores necesarios para la recolección eficiente de hielo. Cortó enormes bloques de hielo de Fresh Pond en Cambridge utilizando cortadores de hielo tirados por caballos y los trasladó por ferrocarril a los barcos en los puertos de Boston y Salem.

A partir de ahí, el mundo esperaba la llegada de este 'invento'.

Casas de hielo de la India

En 1833, Samuel Austin, un comerciante de sedas y especias, se acercó a Tudor para enviar hielo a Calcuta, en la India, a 16 mil millas de distancia, como lastre para agregar peso a sus barcos vacíos. Austin sabía que los británicos coloniales en la India temían el calor tropical, creían que era mortal, y con frecuencia escapaban a las colinas durante el interminable verano.

Entonces, el 12 de mayo de 1833, el barco Tuscany zarpó de Boston hacia Calcuta, con su bodega llena con 180 toneladas de hielo cortado durante el invierno anterior. Cuando llegó a Calcuta cuatro meses después, el barco todavía contenía 100 toneladas de hielo. Significaba que Tudor podía vender su hielo a solo tres centavos por una libra, superando a sus rivales que vendían hielo más sucio por mucho más.

Cuando circularon las noticias sobre el hielo en Calcuta, los comerciantes británicos en Bombay recaudaron dinero con entusiasmo para construir una casa de hielo en los muelles de la ciudad. Inicialmente, la demanda se limitaba a los británicos y los parsis (persas establecidos en la India), pero los bajos precios y los productos superiores de Tudor pronto garantizaron que la mayoría de los indios de élite tuvieran acceso a bebidas frías en sus hogares, clubes y restaurantes.

El comercio de hielo de Bombay con los Estados Unidos fue sólido y continuó durante gran parte del siglo XIX, cuando, durante la Guerra Civil estadounidense, se utilizó algodón indio para llenar los barcos de hielo vacíos que regresaban a casa.

En 1853, la India se convirtió en el destino más lucrativo de Tudor, y Calcuta por sí sola arrojó unos beneficios estimados de 220 mil dólares.

Algunas de las estructuras construidas para acomodar el comercio todavía existen hoy. Hace una década, visité una casa de hielo en Madrás, la actual Chennai, ahora conocida como Vivekananda House, una maravilla de la ingeniería. El ingeniero militar británico Coronel J.J. Collingwood tomó prestada una técnica de techado siria para la torre de hielo: una estructura abovedada construida con cilindros de arcilla. Este techo mantuvo el hielo muy fresco, ya que estaba doblemente aislado.

En Walden Pond

El naturalista estadounidense Henry David Thoreau destacó el comercio en el invierno de 1846. Después de observar a un equipo de 100 cortadores de hielo de Tudor Ice Co. trabajando en Walden Pond, escribió: “Los sofocantes habitantes de Charleston y Nueva Orleans, de Madras y Bombay y Calcuta, beben en mi pozo ".

No fue solo la India. El hielo cortado en Nueva Inglaterra fue transportado a Singapur, Jamaica, La Habana, Nueva Orleans y Hong Kong.

Además de poder entregar a granel, Tudor también comercializó la calidad de su hielo. Su afirmación de que el hielo del lago Wenham -10 millas al norte de Boston- era el "más puro" del mundo generó muchos imitadores. En 1844, un competidor, The Wenham Lake Ice Co., abrió una tienda de hielo en The Strand, Londres, donde exhibió un gran bloque de hielo con un periódico colocado detrás para que los transeúntes pudieran leer la impresión a través del agua helada.

El rey de hielo

Tudor Ice floreció a pesar de la competencia. En diciembre de 1847, el periódico estadounidense The Sunbury informó que se enviaron 22 mil 591 toneladas de hielo a puertos extranjeros.

En el espacio de 40 años, Tudor había construido un imperio de hielo, bloque por bloque, lo que le valió el apodo de "el Rey de hielo".

Pero soplaban los gélidos vientos del cambio. En 1844, el inventor estadounidense John Gorrie, un médico especializado en el tratamiento de la malaria, también relacionado con el nacimiento del G&T, había producido un prototipo del acondicionador de aire moderno.

En 1851, Gorrie recibió una patente estadounidense para una de las primeras máquinas de fabricación de hielo del mundo, y en 1860 logró hacer hielo mediante refrigeración artificial. Mientras tanto, los lagos de Nueva Inglaterra se ensuciaron con la contaminación de los ferrocarriles alimentados con carbón.

El mercado de Tudor Ice cayó precipitadamente; la empresa cerró en 1887.

Tudor había muerto antes en Boston, a mediados del invierno de 1864. Para entonces, había creado lo que la industria del hielo ahora define como "el efecto tintineo", la capacidad de los cubitos de hielo para recordar una serie de asociaciones positivas, en torno al mundo.

*Profesora de Antropología, Religión y Estudios Transnacionales en el Instituto de Artes Liberales y Estudios Interdisciplinarios, en el Emerson College.

