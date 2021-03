Julieta Aranda visualiza un posible escape a la autodestrucción humana con esta propuesta

¿Qué futuros imaginamos desde el presente? ¿Existe aún alguna posibilidad de escape para la trampa que la humanidad ha ido construyendo en torno a sí misma? En su pieza de sugerente título Rescatando mi propio cadáver (un conjunto alterno de peldaños para el ascenso a la oscuridad) Parte 3: Políticas sin oxígeno, Julieta Aranda traza una reflexión sobre el pesimista zeitgeist del XXI y muchos de los temores en relación a temas ecológicos y posibles escenarios de extinción de la vida en la Tierra.

La obra se sitúa como la tercera de una serie de filmes en los que Julieta Aranda plantea preguntas existenciales en relación a los avances científicos y tecnológicos. Podrá verse a partir de este marzo y hasta el 20 de junio en la #Sala10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Mírala ya en https://bit.ly/3f5VdLE.

Como una metáfora de lo que sucede en el interior del acelerador de partículas, cuando la materia choca en pos de recrear condiciones cósmicas de otra forma impasibles, una serie de imágenes e ideas chocan entre sí dentro del Rescatando mi propio cadáver... Por medio de estas bruscas colisiones simbólicas, la artista Julieta Aranda indaga las condiciones existenciales contemporáneas provocadas por avances científicos y tecnológicos, al tiempo que explora la posibilidad de crear una “ruta de escape” para el humano en estos tiempos tan abrumadores.

Esta serie en la que Aranda ha trabajado en los últimos años, ha sido una bitácora y una meditación sobre cómo se ha transformado nuestro sentido común. En esta serie agrupada bajo el nombre Rescatando mi propio cadáver…, Aranda explora aquello que compone la sensibilidad especial del siglo XXI, con videos que conjuntan de manera técnica los lenguajes poéticos y documentales, explotando la técnica del montaje para generar sentido y plantearnos tantas preguntas como posibles respuestas.

Para Cuauhtémoc Medina, curador de este proyecto, los videos, están planteados como una serie de apuntes en movimiento sobre los ejes, como una serie de “intentos por reconfigurar nuestra intuición, nuestros deseos, valores y fantasías de intercambio y relación”. Una meditación que se vale del recurso del video para hablar de futuros posibles, de “los bordes imaginarios de aquello que designamos como horizonte”.

Julieta Aranda, una cineasta mexicana nacida en 1975, que vive y trabaja entre Berlín y Nueva York, y que se alejó del cine para plantear otras formas de crear desde el lenguaje contemporáneo, busca a través de sus piezas cuestionar categorías fundamentales como la espacialidad, la producción de lo citadino y la relación entre la excavación interior de lo subjetivo y los modos de producción y autoproducción del extractivismo.

En el video Parte 3: Políticas sin oxígeno accedemos a un incesante contrapunto de imágenes, aforismos e hibridaciones poéticas, en las que pasamos de las imágenes de minas de litio, a secuencias animadas de fracking, a las imágenes de un acelerador de partículas e, incluso, al escalofriante y famoso video de un caracol zombie parasitado por un gusano que toma control de su cuerpo.

Estos fragmentos de video funcionan para la artista como preguntas, que interrogan al espectador sobre el modo en que lo indiscernible de la artificialidad y la espiritualidad enmarcan la imposible tarea de pensar un futuro desde nuestro presente. O en palabras de Cuauhtémoc Aranda:

“Quise plantearme los límites de la representación y en qué momento las imágenes se autocancelan, dejan de funcionar y llegamos a ciertas convenciones de qué es lo representable y lo irrepresentable. Un vacío o una invisibilidad”.

Julieta Aranda (Ciudad de México, 1975) es también es editora de la revista e-flux y codirectora de la plataforma en línea e-flux desde 2003. Del 22 de marzo al 20 de junio, la sala virtual del MUAC presenta la tercera pieza de esta serie, subtitulada Política sin oxígeno o Part 3: Politics Without Oxygen, 2018), parte de su obra Stealing One’s Own Corpse (An Alternative Set of Footholds for An Ascentin to the Dark) o Rescatando mi propio cadáver (un conjunto alterno de peldaños para el ascenso a la oscuridad)–Parte 3: Política sin oxígeno, 2018. Video. 9’ 37. Esta obra se pensó originalmente para la Bienal de Berlín en 2014.

Te puede interesar:

¡De lujo! 'Mexicráneos' invaden el Parque Bicentenario de la CDMX

IztapaSauria: descubre la era de los dinosaurios en el nuevo 'Jurassic Park' ubicado en Iztapalapa