Hombres G te dan 'Un Par de Palabras' en estos discos

Microsinfonías

SELLO: Altafonte

PRECIO: $167

Trabajando con amigos

Reconocido por su trabajo con Maná y Jaguares, el veterano músico, compositor y productor Sergio Vallín lanza Microsinfonías, su primer disco instrumental. Concebido como "un universo mágico de posibilidades contenidas en una obra de arte", el álbum tiene en las guitarras eléctricas y acústicas del autor su columna vertebral, que se complementa con los temas y las interpretaciones de sus invitados, algunos de ellos tan destacados como Carlos Santana, Arturo Sandoval, Steve Vai, Ara Malikian, Berta Rojas y Janek Gwizdala, todo engalanado con los arreglos orquestales interpretados por la Orquesta Sinfónica de Praga. Una producción que merece ser escuchada.

Alicia

SELLO: Sony Music

PRECIO: $191

Un disco excitante

El año pasado, Alicia Keys lanzó Alicia, su primera producción en cuatro años, un trabajo que está estrechamente conectado con lo que está sucediendo en el mundo, que incluye temas como Perfect Way To Die, que habla de los recientes acontecimientos raciales y ataques policiacos; Underdog, dirigida a los grupos menos favorecidos y marginados, que desafían las expectativas y logran salir adelante, además de So Done, un mensaje de amor y esperanza para la gente, motivando el amor propio y Time Machine, una odisea inspirada en el funk, que celebra la liberación que viene con el dejar ir las cosas. Música que sirve lo mismo para enamorarse que para bailar, llorar y protestar.

Un Par de Palabras

SELLO: CBS

PRECIO: $457

Éxito instántaneo

Con el lanzamiento de su disco debut, en 1985, Hombres G se convirtió en un fenómeno pop en España. Un año después se lanza La Cagaste Burt Lancaster, que reafirmó su popularidad. Es entonces que se lanza esta edición especial para México y Latinoamérica, titulada Un Par de Palabras, una recopilación que reúne los más grandes éxitos de la banda, con lo que esa fama local se convirtió en internacional. De manera increíble, las estaciones de radio y las discotecas empezaron a tocar varios temas incluidos en el álbum, siendo Devuélveme a Mi Chica, Venezia, Viste Nuestro Bar, El Ataque de las Chicas Cocodrilo, Indiana, Te Quiero y Marta Tiene un Marcapasos los más destacados.

