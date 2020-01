Hard Rock y Julieta Venegas en estos 3 discos

Mystify ARTISTA: Michael Hutchence & INXS

SELLO: Petrol Records

PRECIO: $92

El complemento de un gran documental

El trabajo en conjunto entre Chris Murphy, manager de INXS y Mike Edwards, dio como resultado algo más que la banda sonora de Mystify, que acompaña al documental del mismo nombre. Desde el título, esta producción sugiere al escucha embarcarse en un viaje en el que se mezclan canciones inéditas con fragmentos de diálogos, éxitos y gemas ocultas de Michael Hutchence y de la banda australiana, creando una excepcional montaña rusa de emociones.

Best + Live ARTISTA: Chickenfoot

SELLO: Ear Music

PRECIO: $99 (CD Doble)

Hard Rock de primera

Formado por Sammy Hagar, Joe Satriani, Chad Smith y Michael Anthony, Chickenfoot es uno de los últimos supergrupos del mundo del rock. Este álbum doble contiene temas de los dos primeros discos en estudio del grupo, incluyendo tres bonus tracks, mas las canciones en vivo del concierto lanzado en DVD bajo el título de Get Your Buzz On.

Sí ARTISTA: Julieta Venegas

SELLO: BMG

PRECIO: $419

Siempre en la cima

El tercer disco de Julieta Venegas, lanzado en 2003, fue grabado entre Argentina y España y contó con la producción de Cachorro López y Coti Sorokin. El álbum, que circula por los caminos del rock-pop latino con destacadas influencias de la música electrónica, le valió a la cantautora su primer Grammy Latino y vendió más de 250,000 unidades.