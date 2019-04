Hallan en México grabación única de The Beatles

Un video de 11 segundos de duración de la única presentación de los Beatles en el programa Tops of the Pops, que se consideraba perdida, fue encontrada en México.

En este fragmento sin sonido de 1966, el cuarteto de Liverpool mueve los labios al ritmo de la canción Paperback writer en el programa musical de la BBC, reportó la cadena inglesa.

Las cintas originales de esa grabación no se conservaron, pero ésta fue tomada por un espectador en Liverpool que filmó su televisor con una cámara de 8 mílimetros, y que caería años después en manos de un coleccionista en México, el cual contactó a Kaleidoscope, una organización en Inglaterra especializada en localizar material televisivo perdido.

"La gente pensaba que esta presentación se había ido para siempre porque el video no se guardó en 1966. Encontrarlo todos estos años después fue asombroso", dijo a la BBC la asociación.

El recién descubierto material será proyectado en el British Film Institute como parte de su programación este 20 de abril.

La BBC indicó que The Beatles pregrabó canciones para Top of the Pops en varias ocasiones pero sólo apareció en vivo en esa presentación del 11 de junio de 1966.