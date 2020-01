Gustavo Cerati, Freddie Mercury y Tchaikovsky en estos 3 discos

Fuerza Natural Tour En Vivo Monterrey, Mx, 2009 ARTISTA: Gustavo Cerati

SELLO: Sony Music

PRECIO: $214 (CD Doble + DVD)

Indispensable del rock latino

Desde los tiempos de Soda Stereo Gustavo Cerati brillaba con luz propia. Su rol en la banda como líder, cantante, guitarrista, compositor y productor siguió presente en su carrera como solista, durante la cual creó varios temas clásicos del rock en español. Todos esos clásicos aparecen en este álbum, que recoge la grabación completa de uno de sus conciertos más destacados, realizado en Monterrey durante la gira promocional de su disco Fuerza Natural. Indispensable.

Never Boring ARTISTA: Freddie Mercury

SELLO: Universal Music

PRECIO: $123

Un personaje irrepetible

Recopilatorio de la caja triple del mismo título, este disco, que nos recuerda que Mercury era un cantante, compositor e intérprete excepcional, captura toda la magia de su trabajo como solista. Incluye nuevas mezclas de varios temas y Barcelona, The Golden Boy y How Can I Go On en arreglos con orquesta completa. Una joya.

Tchaikovsky Concerto No. 1 ARTISTA: Van Kliburn

SELLO: RCA Victor

PRECIO: $460

Técnica impecable y sensibilidad sin igual

En el apogeo de la guerra fría en 1958, el pianista texano Van Cliburn fue representante de su país en el primer Concurso Internacional de Piano Tchaikovsky, celebrado en Moscú. A pesar de la resistencia del jurado, su magistral actuación le valió el primer lugar y en un hecho sin precedentes, este disco llegó al número 1 de las listas de popularidad.