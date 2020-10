Groove especial y una pérdida irreparable en estos discos

Simply The Best Movie Songs + Musicals & T.V. ARTISTA: Varios Artistas

SELLO: Sony Music

PRECIO: $178

Música inolvidable

Una vez más, la exitosa serie Simply The Best... nos presenta una singular recopilación: Movie Songs reúne una gran cantidad de melodías que adornaron escenas de películas inolvidables durante los últimos 60 años, que se han convertido en clásicos de la música de todos los tiempos, como los temas principales de Psycho, Once Upon A Time In Hollywood, The Good, The Bad And The Ugly, Top Gun, Forrest Gump, Footlose y Pretty In pink; de igual forma reúne a grandes compositores como John Williams o Ennio Morricone y destacadas figuras como Roy Orbison, Eurhytmics, Journey o Lou Reed. Los musicales de teatro y T.V. también se incluyen en este paquete de colección.

Under A Groove ARTISTA: Funkadelic

SELLO: Charly Records

PRECIO: $577 (CD Triple)

Groove especial

Aunque aterrizaron en los años setenta, la influencia de Funkadelic sigue presente en muchas de las manifestaciones musicales de la actualidad. Una fusión de funk, disco, psicodelia, rhythm & blues y rock que cautivó a bandas y artistas de lo más diverso, desde Prince hasta Outkast, por mencionar algunos. Sus últimos cuatro discos, editados entre 1976 y 1981 son reunidos en esta extraordinaria colección, que incluye su obra maestra One Nation Under A Groove. Esta música, que podría haber sido compuesta por Frank Zappa o Captain Beefheart experimentando sobre las bases de la música negra, es sencillamente excepcional.

A Different Kind Of Truth ARTISTA: Van Halen

SELLO: Interscope Records

PRECIO: $438

Pérdida irreparable

Tras la lamentable muerte de Eddie Van Halen, el pasado martes, A Different Kind Of Truth resultó ser el último disco de su banda. El álbum, que estaba lleno de grandes canciones, contaba con el regreso de la voz de David Lee Roth, una sección rítmica precisa y sobre todo, un impresionante trabajo de guitarra de Eddie. Con este álbum, Van Halen recuperó la diversión y el espíritu de sus primeros discos, pero lo verdaderamente importante era el rescate del sonido característico de esa guitarra, que sonaba como en los viejos buenos tiempos. El mundo de la música, no sólo del rock, ha perdido a una figura única, el hombre que dio un paso adelante en la interpretación de su instrumento.