FICUNAM llega a su décima edición y estas son 10 razones para no perdértelo

FICUNAM llega a su edición número 10 con proyecciones de más de 140 películas de alrededor de 40 países, además de 35 títulos en competencia, 121 invitados nacionales e internacionales, 3 retrospectivas y el primer encuentro de nuevas narrativas con perspectiva de género, entre otras propuestas.

El evento se llevará a cabo del 5 al 15 de marzo de 2020 en la Ciudad de México, principalmente en Ciudad Universitaria. A continuación te comentamos 10 cosas que no debes perderte del festival de cine más crítico, desafiante y provocador de México.

1. Filme de Elia Suleiman en la Inauguración

Este 2020 el FICUNAM inaugura con It Must Be Heaven, de Elia Suleiman, el jueves 5 de marzo a las 19:30 horas en la Sala Miguel Covarrubias. Se trata del trabajo más reciente del aclamado director palestino israelí Elia Suleiman, autor de Intervención Divina (2002).

2. Retrospectiva Chantal Akerman

Entre las retrospectivas de este año, destaca la de la inclasificable cineasta belga Chantal Akerman, que incluye 23 películas, una instalación, un performance y la presentación de su último libro Mi madre ríe (Mangos de Hacha, 2020).

3. Imperdibles

Podrás disfrutar cine restaurado y proyecciones especiales, al aire libre, en sedes emblemáticas de la Ciudad de México y de la UNAM.

Entre las restauradas se presentan este año: Tiburoneros (1962), de Luis Alcoriza y Satantango (1994), del mítico realizador húngaro Béla Tarr, entre otras.

Para los fans de Buñuel, se proyectará La edad de oro (Francia, 1930), de Luis Buñuel al aire libre y musicalizada en vivo por Rogelio Sosa, este viernes 6 de marzo a las 20:00 horas en la Explanada de la Espiga del Centro Cultural Universitario UNAM.

Otra función especial es la de Vitalina Varela, de Pedro Costa, el martes 10 de marzo a las 13:00 horas en la Sala Miguel Covarrubias. Una imperdible será I Walked With a Zombie, de Jacques Tourneur, el martes 10 de marzo a las 20:00 horas en Las Islas de Ciudad Universitaria.

También podrán verse Ema, del chileno Pablo Larraín, el miércoles 11 de marzo; y la esperada Vivos, de Ai Weiwei, para el jueves 12 de marzo; ambas a las 20:00 horas en Las Islas de Ciudad Universitaria.

4. Las Competencias

El núcleo de FICUNAM está en sus secciones competitivas, entre las que tenemos, Aciertos, el encuentro Internacional donde se muestran los mejores trabajos de escuelas de cine; Ahora México, el espacio de estreno del cine independiente nacional; y la Competencia Internacional, donde compiten trabajos de todo el mundo. Para este fin el festival destina más de 1 millón 400 mil pesos en premios en especie.

La Selección oficial de este año consta de 12 trabajos que compiten por el Puma de Plata a Mejor Director y a Mejor Película, dentro de la Competencia Internacional: Blanco en blanco (2019), de Théo Court; Atlantis (2019), de Valentyn Vasyanovych; Canción sin nombre (2019), de Melina León; A Febre (2019), de Maya Da-Rin; Dylda (2019), de Kantemir Balagov; Technoboss (2019), de João Nicolau; Sole (2019), de Carlo Sironi; Les enfants d'Isadora (2019), de Damien Manivel; Longa noite (2019), de Eloy Enciso Cachafeiro; La sombra del desierto (o el Paraíso perdido) (2020), de Juan Manuel Sepúlveda; ColOZio (2020), de Artemio Narro; y Piedra sola (2020), de Alejandro Telémaco Tarraf.

En la Competencia Mexicana participarán 13 trabajos de lo mejor de la producción nacional: Mano de obra, de David Zonana; Sísifos, de Nicolás Gutiérrez Wenhammar; Sanguinetti, de Christian Díaz Pardo; Silencio radio, de Juliana Fanjul; Ts'onot (Cenote), de Kaori Oda; Se escuchan aullidos, de Julio Hernández Cordón; Territorio, de Andrés Clariond Rangel; Fragmentos en la vida de un músico, de Pablo Chavarría Gutiérrez; Días de invierno, de Jaiziel Hernández Máynez; La paloma y el lobo, de Carlos Lenin Treviño; Uzi , de Pepe Valle; Toda la luz que podemos ver, de Pablo Escoto Luna; Soy yo Charlie Monttana, de Ernesto Manuel Méndez Alvarado.

La Ceremonia de premiación tendrá lugar el viernes 13 de marzo, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

5. FICUNAM y la crítica de cine

El Concurso de Crítica Cinematográfica Fósforo “Alfonso Reyes”, llega a su edición 10. Los estudiantes y participantes que resulten ganadores formarán parte del Jurado Fósforo, que otorgará un premio especial a una película de la sección Ahora México.

7. Un año Catapultando la creación emergente

Cumple un año la iniciativa CATAPULTA CINE de FICUNAM, que busca dar apoyo a proyectos cinematográficos de autor, en todos los géneros y estilos.

8. Bruno Dumont y otros invitados de lujo

Cada año FICUNAM suma esfuerzos con la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM, en esta ocasión presentan la sesión Reinventar los límites, donde se realizarán conversaciones de la mano de creadores como Pedro Costa, Bruno Dumont, Lech Kowalski, Odile Allard y Chris Fujiwara.

9. Sorpresas

Este año se proyectará en FICUNAM el filme Andrey Tarkovsky. Una plegaria cinematográfica (2019) de Andrey A. Tarkovsky, hijo del legendario cineasta ruso autor de El Espejo y Stalker.

Además se realizarán el segundo Seminario El público del futuro FICUNAM, y por noveno año consecutivo el Foro de la crítica, donde se invita a críticos de distintas generaciones a reflexionar sobre el cine y la crítica cinematográfica.

10. Gran cierre

Para cerrar en grande esta edición, el domingo 14 de marzo en el Monumento a la Revolución a las 19:30 horas se proyectará el filme Martin Eden de Pietro Marcello.

Consulta toda la programación, sedes, horarios, precios, títulos originales y traducciones en: ficunam.unam.mx.