'¡Este mundo es una sopa!': lo que debes saber de Quino, el 'padre' de Mafalda

El caricaturista Quino murió este miércoles a los 88 años años en Buenos Aires, Argentina.

El 'padre' de la niña que odiaba la sopa, Mafalda, se volvió emblemático en el mundo de las tiras cómicas, donde reflejaba el mundo de la pequeña, su familia y sus amigos.

Te contamos más sobre su vida y obra a continuación.

*Joaquín Salvador Lavado Tejón nace el 17 de julio de 1932 en Guaymallén, región de Mendoza, Argentina. Era hijo de padres andaluces.

*Le llaman desde bebé Quino para diferenciarlo de su tío, Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico, con el que, a los tres años, descubrió su vocación.

*En 1945, comienza sus estudios de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza.

*Nueve años más tarde, se muda a Buenos Aires, donde comienza a publicar sus viñetas. El primer sitio donde se da a conocer su trabajo fue Esto Es.

*En 1960 se casa con Alicia Colombo, con quien estuvo hasta la muerte de ella, en 2017.

*En 1963 publica su primer libro titulado Mundo Quino, pero su carrera se afianza en 1964 con el nacimiento de Mafalda.

*Mafalda, en sus palabras, es "una niña que intenta resolver el dilema de quiénes son los buenos y quiénes los malos en este mundo".

*La primera vez que esta pequeña 'vio al luz' fue el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana, de Buenos Aires. Para marzo de 1965, gracias a la publicación de sus tiras en el periódico El Mundo, Mafalda comienza a dar 'la vuelta al mundo'.

Twitter: @MafaldaDigital

* Quino y Mafalda eran la 'mancuerna' perfecta en el mundo de la historieta. El primer libro que se hizo sobre ella se lanza por Jorge Álvarez Editor. Sale en Argentina para Navidad y en dos días se agota su tiraje de 5 mil ejemplares, según el sitio web oficial del artista gráfico.

*En 1969 se lanza su primer material en Italia, que se titula Mafalda la Contestataria, el cual fue presentado por Umberto Eco.

*Pero en 1973, Quino pone un 'alto': anuncia el 25 de junio de ese año que ya no dibujará más las aventuras de Mafalda. No obstante, sus trabajos siguen reimprimiéndose y utilizándose no solo para ilustraciones, sino para campañas altruistas relacionadas con Unicef y la Cruz Roja.

*En 1984 conoce al director de cine de animación Juan Padrón, con el que planea una serie de cortometrajes sobre sus historietas llamada Quinoscopios.

*Nueve años más tarde, Padrón dirige 104 episodios de Mafalda. La producción corrió a cargo de D.G. Producciones SA y Televisiones Españolas.

*Quino fue reconocido por sus tiras cómicas con diversos galardones, como el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014. Ese mismo año, cumple 60 años de carrera y Mafalda llega a los 50.

*En 2018, en pleno debate sobre la despenalización del aborto en Argentina, se pronuncia "sólo, siempre y explícitamente a favor de los derechos de las mujeres", esto tras varias imágenes de su personaje más conocido portando el pañuelo verde.

*Algo peculiar de los personajes hechos por el caricaturista era que se trataba de personas normales y corrientes: niños, amas de casa, empleados explotados por sus jefes, víctimas del absurdo, el autoritarismo y sus propias limitaciones. Cada chiste gráfico era una pequeña historia, desopilante y a veces de una tristeza desgarradora.

*Gran parte del Paseo de la Historieta, en San Telmo, Argentina, está dedicado a su obra.

*Su editor, Daniel Divinsky, anunció el deceso en Twitter: “Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará”, dijo.

Con información de AP y sitio oficial de Quino

