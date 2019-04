Este artista pintó un 'librero gigante' con la literatura favorita de los vecinos

¿Te imaginas salir a la calle y ver pintado en una gran pared tu libro favorito?

El artista callejero Jan Is De Man lo hizo posible en uno de los distritos de Utrecht, en Países Bajos.

El holandés se dio a la tarea de consultar a los vecinos del barrio para pedirles que le contaran cuál era su libro favorito, que no fuera político ni religioso.

Con esa información creó un mural gigante de un librero que contiene estos textos favoritos.

"Desde que se inauguró el mural, se ha convertido no solo en una fuente artística para reunir a los vecinos, sino también para que las personas se detengan a visitar una foto literaria", dijo Kelly Jensen, bloguera y especialista en libros para adolescentes y adultos.

“El barrio donde se realizó este trabajo está lleno de diferentes culturas. Y me he dado cuenta de que este proyecto reunió a las personas, quienes se encuentran a través de los libros. Independientemente de las diferencias en las culturas, en los puntos de vista políticos, de ser extrema derecha o extrema izquierda", señaló para el sitio especializado en libros Book Riot.

Al respecto, Jan Is De Man señaló al sitio Daily Trust que la ubicación del mural se eligió aún antes de que tuviera claro el concepto del mural.

"Conozco muy bien a las personas que viven en la planta baja (del edificio). Me han pedido un mural desde hace un tiempo. También querían que yo fuera libre en el diseño siempre y cuando el mural trajera algo positivo a su vecindario.

"La primera idea fue pintar un smiley muy grande (cara sonriente), porque creo que las personas se vuelven más felices cuando ven un smiley todos los días. Pero esta idea no se sentía completa, se sentía demasiado simple", detalló el artista.

El librero contiene libros de ocho culturas e idiomas diferentes.

“Integramos a la comunidad preguntándole a las personas sus libros favoritos y pudimos poner ocho idiomas y culturas juntos en el mismo concepto. Todas las edades, todas las culturas, todos los idiomas son bienvenidos. La única regla que establecí para participar en este proyecto de arte fue: no libros políticos ni libros religiosos. Además de eso, todo título de libro era bienvenido", detalló Jan Is De Man.

Además, Jan trabajó en conjunto con el artista Deef Feed para estudiar la casa donde lo pintaron y se les ocurrió que el muraol fuera tridimensional.

"Estudié la forma de la casa y la ubicación donde se encuentra esta y de repente, la idea de hacer una gran estantería me impactó. Me encanta hacer ilusiones en las paredes y me gusta ver sonrisas en las caras de las personas y esta idea (pensé) podría unir todo esto".

Entre los títulos que se pueden ver en esta obra se encuentran: El curioso incidente del perro en la noche, escrito por Mark Haddon; la revista Playboy, entre otros.