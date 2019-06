Eso me recuerda una historia: la de Ignacio Casas, ‘Monsieur Pierre’ y Los cuentos de la calle Broca

Era apenas el segundo capítulo de la caricatura y Monsieur Pierre proclamó la frase que lo identificaría siempre. El pequeño Bachir entró a escena: "Oiga, Señor Pierre, encontré mi vieja muñeca Scoubidou". Él, de voz tersa, tranquila y amigable, respondió con una sonrisa: "¿Scoubidou? Eso me recuerda una historia".

¿Imaginaste la voz del Señor Pierre? ¿Leíste la frase como si estuvieras viendo el episodio? El éxito de Los cuentos de la calle Broca se debe en gran medida a los actores de doblaje que llevaron la personalidad de los dibujos animados al español latino.

Pero no es el único factor. Ignacio Casas, actor de doblaje que prestó la voz para interpretar al Señor Pierre, asegura que el guion y los creadores originales también son parte fundamental del éxito de la serie, la cual originalmente se basa en un libro francés de la década de los 60 que posteriormente, en 1995, se llevaría a la pantalla chica.

"Pienso que hay atrás un trabajo muy bien hecho, hay un guion espléndido, un estilo también de diseño que no se parece a otras caricaturas (...). Son cuentos entrañables, historias divertidas que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, que te hacen sentir", dice Nacho Casas en entrevista con El Financiero.

Ignacio Casas formó parte del reparto de actores de doblaje que llevaron al español latino Los cuentos de la calle Broca. El trabajo de este equipo llegó a las infancias noventeras mexicanas de la mano de Canal Once, que en su barra infantil de Once Niños pasaban entre uno y dos capítulos diarios.

¿Cómo llegó Nacho Casas a Los cuentos de la calle Broca?

“Pienso que Paty Palestino (quien, entre muchas otras, presta la voz a Dory en las películas de Nemo), que ha hecho muchísimos trabajos en el mundo del doblaje, voces memorables, tiene muy buen ojo. Se dio cuenta de mis características tanto de actuación como de tono de voz, incluso en la vida real porque yo también escribo (como el Señor Pierre). Se dio cuenta de que el personaje de Monsieur Pierre me iba muy bien. Me invitó, platicó conmigo, empezamos a grabar y yo, cuando vi esas caricaturas, me enamoré de inmediato del personaje, de la trama, de las situaciones, de las locaciones”, describe Casas.

La serie se desenvuelve en la tienda de abarrotes de Papá Said, donde el Señor Pierre cuenta sus historias tanto al tendero como a sus dos hijos, Nadia y Bachir.

El enamorarse de Los cuentos de la calle Broca también se dio por los pequeños detalles que incluye, como las locaciones: “De pronto se ve París, se ve el Río Sena, de pronto está Notre Dame, de pronto está la Basílica del Sagrado Corazón, todo este ambiente parisino que envuelve a los cuentos”.

Nacho cuenta que una de las cosas que más recuerda del Señor Pierre en aquellos años en que le prestó su voz es el hecho de que se escribiera sus historias y que en ocasiones fuera personaje en ellas.

“Es como hacer teatro dentro del teatro, o radio dentro de la radio, o doblaje dentro del doblaje. Es como esta ilusión de Woody Allen en La rosa púrpura del Cairo donde uno se mete a la historia y es parte de ella”, añade Casas, que es profesional de la actuación con especialización en lo que él llama ‘el arte del doblaje’.

De lo anterior que dice Nacho, hay tres ejemplos dentro de Los cuentos de la calle Broca: ‘La bruja del armario de escobas’ (que de hecho es el primer capítulo de los 26 que consta la serie), ‘El agua que te hace invisible’ y ‘El viaje a Saint Deodat’. En dos de ellos, Monsieur Pierre es niño dentro del cuento y en otro es adulto… aunque en todos él es quien narra la historia.

Estos tres episodios son “memorables” para la serie, pero el favorito de Ignacio Casas es uno donde un diablito quiere ser bueno.

“En realidad todos los capítulos son memorables (…). Pero uno de mis preferidos es el del diablito gentil. Siento que a este capítulo le dan la vuelta al lugar común y también eso es muy afortunado”, comenta.

No puede haber lugar común en una caricatura que retrata cómo el hijo del diablo busca convertirse en un ángel e ir al paraíso. Spoiler: al final, consigue colocarse aureola y alas, y Satanás, quien en principio no lo apoyó, termina sintiéndose orgulloso de lo conseguido por su pupilo.

Nacho Casas también se dice orgulloso, pero de haber prestado la voz de Monsieur Pierre y de que hasta la fecha Los cuentos de la calle Broca se sigan repitiendo, con un éxito igual o mayor que antes.

-¿Qué le dirías a Monsieur Pierre si lo tuvieras frente a ti?

-Yo creo que lo abrazaría, le diría que muchas gracias porque me ha dado muchas satisfacciones, le diría que me prestara su saquito de cuadros para ir a donde con tanta frecuencia me invitan a las ferias de libro. Sobre todo agradecerle a él y a quienes hicieron la serie original en Francia porque para mi trabajo ha sido fundamental.