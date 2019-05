Entre poemarios de Whitman y Pessoa

Álvaro de Campos, uno de los de 136 alter ego que se cuentan de Fernando Pessoa y de quien se han encontrado pocos pero muy sugerentes textos, dedicó algunos de ellos a una voz que trastocó la manera de experimentar la palabra y, con ello, la forma de ser en el mundo: Walt Whitman. El iniciador de un tiempo.

Hasta donde se sabe —porque el archivo de Pessoa consta de unos 32 mil documentos, de los que sólo se han revisado 15 mil a 84 años de su muerte—, la obra de Álvaro de Campos quedó inconclusa y con un grueso de textos inéditos.

Un acervo que Mario Bojórquez, estudioso del escritor portugués desde 1997, explora en su relación con Whitman en un volumen que se encuentra en imprenta, con motivo del 200 aniversario del nacimiento del poeta, que se cumple este 31 de mayo.

“Imaginé un libro en el cual Álvaro de Campos presentara a Whitman como a él le habría gustado”, explica el poeta y editor mexicano, quien lo publica, con traducciones suyas, bajo su propio sello: Círculo de Poesía.

El título reza sencillamente Walt Whitman. Canto a mí mismo. Sólo en su interior se descubre que, además del poema aludido, se trata de un diálogo entre ambos poetas, el cual se inicia con un ensayo de De Campos, que también da subtítulo al libro: Apuntes a una estética no-aristotélica.

Se trata de un texto revelador, explica Bojórquez, porque en él De Campos da cuenta de la importancia de ese “sacerdote de la calle” que llamaron padre del verso libre. En él explica en qué consiste el cambio en la sensibilidad que introdujo en la poesía norteamericana, y la influencia que tuvo en poetas de otras latitudes, como el mismo De Campos.

“Si la visión del arte de Aristóteles, que aún regía a la poesía, señalaba que el fin del arte es la belleza, una estética no aristotélica —dice De Campos— se funda en la fuerza, en la energía, en la vitalidad implícita en las palabras”, detalla Bojórquez. “Lo que Whitman busca es la fuerza de la naturaleza, y que la poesía se interiorice y sea una experiencia personal, en vez de ser un discurso exterior”.

Es así que Whitman, al decir: Soy el esclavo perseguido, el niño silencioso/de rostro envejecido, el enfermo que exhala su último suspiro, extiende la experiencia del Yo al todo, observa Bojórquez. “Él decidió ser todos los hombres, y aunque en esto hay belleza, nos habla de un motor energético vital”.

De Campos, a su vez, responde a ese vitalismo en su Oda triunfal, de 1915: Escribo rechinando los dientes, fiera para esta belleza/ Esta belleza totalmente desconocida por los antiguos/¡Oh ruedas, oh engranajes, r-r-r-r-r-r eterno!/¡Fuerte espasmo retenido de los mecanismos en furia!/ En furia fuera y dentro de mí...

“Whitman, claro, no tiene las máquinas que sí tiene De Campos en el siglo XX, que también se acerca a (Tomasso) Marinetti, a las vanguardias; pero aquí leemos esa vuelta de tuerca que Whitman da a la función de la poesía y del pensamiento”, observa. “Whitman explica al hombre moderno”.

Curiosamente, el estadounidense renueva el pensamiento poético al recurrir al pasado, advierte el compilador. Y es que, si en la poesía existe el ritmo, fue el ritmo sonoro, la música de la palabra lo que por siglos dominó las formas de los versos para el oído.

Pero también existe en la poesía un ritmo del pensamiento, advierte. Una forma arcaica de versificar que se lee en textos antiguos, la Biblia uno de ellos.

Hasta que Whitman la recuperó en su poesía.

Esa versificación tiene que ver con paralelismos como el llamado sinonímico, que repite una misma idea como un eco: Señor, escucha mis lamentos, oye mis quejidos; o el antitético: Hay un tiempo de abrazar y un tiempo de abstenerse de abrazar; o el sintético: Palomas azules son tus manos, se agitan.

“Cuando Whitman recoge esa versificación, él modifica el sistema rítmico del inglés, que venía de una tradición griega y latina”, puntualiza Bojórquez.

Para entender estas ideas con caridad, su libro incluye, además, Salutación a Walt Whitman, largo texto en verso en el que De Campos expresa el impacto que la poética whitmaniana ha tenido en él; una traducción del Canto a mí mismo, y un poema en francés de Whitman: Salut au Monde!

Cierra el volumen otra joya: una serie de textos, escritos todos por Pessoa y por esos personajes tan diferenciados entre sí, a los que dotó de pluma, estilo y pensamientos propios; una crítica en las voces, no tan imaginarias, de Alberto Caeiro, Thomas e I.I. Crosse y Ricardo Reis.