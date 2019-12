Entre Memoria Futuro, este viaje musical apenas comienza: Siddhartha ante su llegada al Auditorio Nacional

“Todo tiene un propósito y un por qué, lo que parecía una desgracia en realidad era lo mejor que podía estarle pasando al personaje en ese momento”, aseguró Siddhartha durante una conferencia sobre la presentación de su más reciente material discográfico Memoria Futuro.

De la experiencia y aprendizaje de estar “cubierto de tambores” al cambio de paradigma para convertirse en el solista y portavoz de un proyecto, es como Siddhartha llegará por primera vez al Auditorio Nacional con poco más de 10 años de trayectoria, misma en la que ha experimentado diversos roles.

El músico dijo que se siente muy contento de lograr un lleno, pero que en realidad las metas y las expectativas las pone lejos al preferir que las cosas se den “en resultados y no en sueños por tachar”.

“Trato de no visualizar nunca una situación, me gusta cuando las cosas suceden y sorprenden; no me gusta poner metas porque a veces es incontrolable cómo van a suceder las cosas”.

Siddhartha relata que en su nuevo álbum -que compuso en 2017 y grabó hace unos meses- los protagonistas viven una especie de riqueza sin que ellos lo comprendan porque la narrativa “se trata de esperar. Al final tiene su recompensa el personaje que lleva las historias. De eso va cada capítulo”, compartió con medios.

Detalló que este es el primer disco en el que decidió no tocar ningún instrumento, “compuse y estuve en la etapa de dirección, pero cedí el rol al guitarrista, al tecladista, al baterista (esta última cosa que yo siempre hacía), tenía ganas de desprenderme y dejar que gente nueva que tiene cosas que aportar me ayudara”.

Sin embargo, quien fuera baterista de Zoé hace unos ayeres, remarcó que aún se siente en “pañales, parece que hace mucho saqué mi primer disco, me siento todavía un primerizo que da sus primeros pasos, siento este trayecto tan joven, esto apenas comienza por lo menos en mi interior”, aseguró.

El tapatío contó que su nueva producción partió del título en sí mismo, “antes que las canciones se me vino a la mente ‘Memoria Futuro’, estos dos conceptos que se contraponen y son una consecuencia del otro”.

El director Cristóbal González -refirió el compositor- fue quien propuso armar videoclips de todos los temas, “todavía no se visualizaba como una serie, pero ahí creció la idea de la primera temporada con Memoria y la segunda con Futuro, entrelazando los temas que hacen referencia al tiempo y experiencias derivadas una de la otra y que son consecuencia del pasado, presente y futuro”.

Foto de Meli Vera

La nueva colaboración al lado de Zoé en La Ciudad “fue muy poco pensada” -develó el compositor- y surgió en realidad en un ‘after’ que compartieron en el norte del país después de coincidir en un festival. “Ellos estaban por sacar su más reciente álbum y me mostraron la primicia, en ese entonces todavía tenía los temas de Memoria Futuro en maqueta”.

Sergio (el guitarrista) fue el enlace -dice Siddhartha- para correr el hilo a los demás miembros hasta llegar a León. “Fue muy gratificante, recordé mucho del por qué ellos son quienes son. Ahora disfruté desde otra perspectiva, volví a sentir la química que estaba en el pasado como un recuerdo”.

Antes de cerrar, Siddhartha afirmó que a lo largo de este tiempo la música ha sido una especie de terapia a través de la que canaliza sus emociones y lo que le sucede, “se depura y se transforma en algo físico todo eso que pasa por mi interior”.

El autor de Why you?, calificada como una de las mejores producciones de 2008 por Marvin Y Rolling Stone, dijo que “pese a que este álbum está muy reciente, ya empieza otra vez en mi la inquietud de comenzar a generar lo que sigue” dando apertura a nuevos talentos.