Ensamble rinde homenaje a Beethoven

En el marco del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven (1770- 1827), la agrupación oírTrío Ensamble se une a las celebraciones al “genio alemán” con un par de conciertos denominados Tríos de Beethoven, que se llevarán a cabo los jueves 3 y 10 de diciembre, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El oírTrìo Ensamble está conformado por Sebastián Espinosa, piano; Alejandra Cortés, violín; y Diego Cifuentes, violonchelo, quienes desde sus inicios han estudiado composiciones clásicas como los tríos de Haydn, Beethoven y Brahms, a la par de obras latinoamericanas como las de Piazzolla, Ponce, Sánchez-Gutiérrez y Ortiz.

Su interés y compromiso por difundir ambos repertorios le ha valido a este ensamble premios por Mejor interpretación de música mexicana en el Concurso Nacional de Música de Cámara de la Escuela Superior de Música 2013 y en el Concurso Nacional de Música de Cámara Ollin Yoliztli 2014.

Tríos de Beethoven. 250 Aniversario consta de dos programas: el jueves 3 de diciembre se tocarán las obras Trío en si bemol mayor, Op.11, Gassenhauer, I. Allegro con brio, II. Adagio, III. Thema: Pria ch´ío l´impegnio, Allegretto; así como el Trío en si bemol mayor, Op. 97, Archiduque, I. Allegro moderato, II. Scherzo, III. Andante cantábile, ma però con moto - Poco più adagio y IV. Allegro moderato.

El jueves 10 de diciembre interpretarán el Trío núm. 3 en do menor, Op. 1, I. Allegro con brio, II. Andante cantabile con variazioni, III. Menuetto y IV. Finale. Prestissimo; además del Trío núm. 4, Op. 90, Dumky, I. Lento maestoso — Allegro quasi doppio movimiento, II. Poco adagio — Vivace non troppo — Vivace, III. Andante — Vivace non troppo — Allegretto, IV. Andante moderato — Allegretto scherzando — Moderato, V. Allegro y VI. Lento maestoso — Vivace.

El oírTrìo Ensamble se ha presentado en salas como la Carlos Chávez de la UNAM o el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, así como en plazas públicas y escuelas con el propósito de acercar el repertorio clásico a diferentes públicos. Los conciertos Tríos de Beethoven. 250 Aniversario se llevarán a cabo los jueves 3 y 10 de diciembre, a las 17:00 h, en el Auditorio Blas Galindo del Cenart.

La entrada tiene un precio de $120 y están disponibles a través de Ticketmaster y en la taquilla del Cenart.

Como medida de sanidad en el Centro Nacional de las Artes, sólo se ocupará el 30 por ciento del aforo de los espacios escénicos.

Aunque muchos eventos fueron pospuestos, en ciudades como Bonn o Viena se celebró todo el año el 250 aniversario del compositor.

También te puede interesar:

Lo mejor del libro hecho en la UNAM en la FIL de Guadalajara 2020