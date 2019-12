En algunos sitios ya no se le puede decir nada a una mujer: Plácido Domingo sobre señalamientos por acoso sexual

Plácido Domingo está tratando de adjudicar las acusaciones de acoso sexual en su contra a las diferencias culturales, y dice que hoy en día “en algunos sitios no se puede ya decir nada a una mujer”.

En una entrevista publicada este miércoles en El País, el tenor madrileño dijo que “aquí (en España) no es así, pero en otras partes y, concretamente, en estos grupos de donde salen las acusaciones, es así”.

The Associated Press reportó anteriormente alegatos de más de 20 mujeres en Estados Unidos que dicen que Domingo las acosó sexualmente o se comportó de manera inapropiada con ellas. Algunas aseguran que rechazarlo perjudicó sus carreras musicales. Domingo, de 78 años, niega los señalamientos.

Mientras la mayoría de sus actuaciones en Estados Unidos han sido canceladas ante los reportes y una investigación está en curso en la Ópera de Los Ángeles, los teatros europeos lo han apoyado y el público lo ha seguido ovacionando.

Algunos gerentes de óperas, notablemente en el Festival de Salzburgo y la Ópera Estatal de Viena, respondieron diciendo que el cantante siempre se ha portado bien en sus establecimientos.

Domingo indicó al diario español que cree que el acoso “debe ser castigado en cada momento y en todas las épocas”, pero que siente que las reglas y los estándares han cambiado.

“A lo que yo me refería, como español, es que el uso del piropo, por ejemplo, 'qué buen traje traes', 'qué bien te ves', eso era algo que podías decir hace 30 años, incluso hace dos”, declaró.

El súper astro de la ópera inicialmente calificó los alegatos en su contra “de muchas maneras simplemente incorrectos” y destacó que en aquel entonces creyó que sus “interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuales”.

En su entrevista, mencionó que quería seguir cantando y no descartó volver a presentarse en Estados Unidos: “Si se da la oportunidad, claro que sí. Hay algunas ofertas. No todo son Los Ángeles o el Metropolitan (en Nueva York)”. Descartó que vaya a tomar cartas legales en el asunto.

“Sabes que es inútil. Con un medio de comunicación tienes todas las de perder, y en cuanto a las acusadoras, no pienso tomar represalias contra nadie”, afirmó.“Como ya he dicho, no he sido acusado de ningún delito y no pienso hacerle una causa a nadie”.

El cantante ha dado varias entrevistas en Europa en días recientes.

“Las acusaciones que me hacen no tienen sentido”, precisó. “Lo que quiero es ya dejar de hablar de todo esto”.