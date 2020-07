Embajadores culturales de México y Caetano Veloso en estos discos

Bailando ARTISTA: Sonex

SELLO: Round Whirled Records

PRECIO: $72 (disponible en plataformas digitales)

Embajadores culturales de México

La fusión del son jarocho con música africana, latinoamericana, flamenco, salsa, blues, jazz y funk, hace de Sonex un grupo único. Para esta nueva producción, la banda agrega sonidos contemporáneos del trap, el rap y el neo-soul, que hacen de Bailando una reivindicación del legado musical del grupo, que explora a través de un estilo vanguardista una adaptación contemporánea, sin dejar de estar enraizado al folklore y a su trabajo previo. El disco, cuya temática habla de la jarana, el fandango, los paisajes y los símbolos del son jarocho desde una perspectiva contemporánea, será presentado el 3 de julio a las 21:00 en un concierto en línea, mayores informes en www.facebook.com/lossonex

Cé ARTISTA: Caetano Veloso

SELLO: Universal Music

PRECIO: $246

Cambiando con cada producción

Caetano Veloso es un artista que conoce los extremos: lo mismo ha interpretado temas del cancionero popular latino que ha compuesto revolucionarios temas que han estremecido los cimientos de la música de su natal Brasil. En Cé, un disco lanzado en 2007, Veloso llenó las expectativas de su público, haciendo un resumen de sus distintos perfiles musicales, con marcada inclinación al rock, al funk y a la canción experimental, sin dejar de lado los sonidos que trabajó y le hicieron famoso en la década de los sesenta, cuando fue considerado un destacado mentor del tropicalismo.

Ace Frehley ARTISTA: Ace Frehley

SELLO: Casablanca Records

PRECIO: $409

Producción sólida e inspirada

En 1978, los cuatro integrantes de Kiss lanzaron sus discos como solistas. Indudablemente, el mejor de ellos fue el grabado por Ace Frehley, que no se alejó mucho de la parte más dura del sonido de la banda, demostrando su talento como compositor y guitarrista. Con la colaboración de músicos tan destacados como Anton Fig y Will Lee y la producción de Eddie Kramer, Frehley dejó en claro de una vez por todas que no era un músico de respaldo para los "líderes" de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, presentando temas con mucha fuerza, incluyendo un instrumental y el éxito Top 20 New York Groove.