El regreso triunfal de AC/DC y un recital gitano en estos discos

Power Up ARTISTA: AC/DC

SELLO: Sony Music

PRECIO: $172

Regreso triunfal

Hace cinco años, debido a los problemas de salud de algunos de sus integrantes, parecía que AC/DC llegaba a su fin. Sorpresivamente, la banda se reunió y a finales de 2020 ha lanzado su nueva producción, Power Up. Tras escucharla, resulta un alivio descubrir que, afortunadamente, el grupo conserva su característico sonido boogie- blues-hard rock que lo ha hecho inconfundible. Lleno de temas interesantes y muy atractivos, ninguno de relleno, este es, de acuerdo a la crítica, el mejor disco de AC/DC desde The Razor's Edge de 1990. La mejor manera que encontraron para respetar lo perdido, fue enfocándose en lo que aún tienen, ofreciendo música de alto octanaje que recuerda sus mejores tiempos.

Habanera ARTISTA: Elina Garanca

SELLO: Deutsche Grammophon

PRECIO: $237

Recital gitano

Con un repertorio integrado por música española, francesa. alemana e italiana de inspiración gitana, la mezzo-soprano letona Elina Garanca da una muestra de su atractivo timbre y su exacerbado histrionismo vocal en esta producción lanzada en 2011. Apoyándose en una muy acertada selección musical, que incluye la interesante versión de "la otra Habanera" de Georges Bizet, la cantante da muestra de la madurez vocal alcanzada a lo largo de su carrera, iniciada en 2002. Por otro lado, destaca el apasionado acompañamiento a cargo de la Orchestra Sinfonica Nazionalle della RAI, dirigida por Karel Chichon, que nunca opaca a la voz de la Garanca.

MTV Unplugged ARTISTA: Pearl Jam

SELLO: Epic

PRECIO: $839

Un concierto muy apreciado

Grabado en Nueva York en marzo de 1992, después de su primera gira por los Estados Unidos, MTV Unplugged de Pearl Jam ofrece cálidas interpretaciones acústicas de los primeros éxitos de la banda de Seattle, incluyendo Even Flow, Jeremy y Black, entre otros temas extraídos de su disco debut, Ten, junto a State of Love and Trust, que apareció originalmente en la banda sonora de la película Singles. Inicialmente disponible únicamente en el mercado pirata, el audio de esta presentación fue lanzado de forma oficial en 2019, pero para festejar el 30º aniversario del primer concierto de la banda, ha sido relanzado en formatos LP, CD y plataformas de streaming.

