El circuito musical de Los Ángeles y un clásico de 50 años en estos discos

1:23 ARTISTA: The Citie

SELLO: Independiente

PRECIO: $107 (Disponible en plataformas de música en línea)

La frescura del circuito musical de Los Ángeles

The Citie, grupo de la escena indie angelina, reconocido por su estilo sutil, con instrumentación hipnótica y sensuales voces presenta su nuevo disco, 1:23, con el que los hermanos Jonathan, Adrian y Daniel Cohen honran la memoria de su padre. Gracias a la inclusión del notable baterista potosino Francisco Aranda, quien además funge como coproductor del material, en el trabajo de la banda se combinan elementos de la cultura latinoamericana con influencias de rock, a través de melodías armónicas y ensoñadoras que dan como resultado un sonido vintage melancólico, pero siempre con mensajes positivos, lleno de paisajes sonoros inconfundibles.

Nightbirds ARTISTA: Shakatak

SELLO: Polydor

PRECIO: $492

Distintivo del funk-jazz británico

En 1982, el grupo Shakatak, encabezado por el tecladista Bill Sharpe, el guitarrista Keith Winter y la cantante y percusionista Jill Saward, lanzó Nightbirds, su segundo disco que presentaba un sonido muy amigable con la radio. El álbum estableció definitivamente el sonido característico de la banda funk-jazz inglesa a nivel mundial. En él se incluyen dos de sus mayores éxitos, Easier Said Than Done, número 12 en las listas de popularidad y Night Birds, que subió al puesto número 9, gracias a los que, de repente, el mercado pop les abrió sus puertas. Este es, por mucho, el mejor álbum de los primeros años de Shakatak, cuando el smooth jazz estaba en el apogeo de su popularidad.

All Things Must Pass ARTISTA: George Harrison

SELLO: EMI

PRECIO: $1,345 (Álbum Triple)

Un clásico que cumple 50 años

Sin lugar a dudas, esta primera grabación en solitario de George Harrison es su mejor trabajo. Sobre la base de sus composiciones no utilizadas de finales de la era de The Beatles, Harrison elaboró material que logró la rara hazaña de transmitir su misticismo espiritual sin sacrificar sus extraordinarios dones melódicos y sus arreglos grandiosos y radicales, todo mejorado por la exuberante producción orquestal de Phil Spector y los extraordinarios músicos que le acompañaron, entre los que destacan Eric Clapton, Ginger Baker, Peter Frampton, Ringo Starr, Billy Preston y Alan White. El álbum fue el primero de un ex-Beatle en alcanzar el número 1 de Billboard.