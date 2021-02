Dunkelkammer Sessions: Danza, performance y arte sonoro en el ciclo virtual de Casa del Lago

¿Ya sabes qué es Dunkelkammer Sessions? Imagina a un par artistas de diferentes locaciones y contextos reunidos con el fin de realizar una pieza performática, con el requisito de utilizar audio como único medio de comunicación en tiempo real, todo esto en una plataforma de improvisación virtual, desarrollada en colaboración entre México y Austria, para explorar las relaciones intersubjetivas de un diálogo articulado desde la danza, el performance y el arte sonoro.

Podrás acercarte para conocer el proyecto los días 11 de febrero hasta el 22 de abril del 2021, a las 19:00 horas: Jueves 11 y 25 de febrero; 11 y 25 de marzo; 8 y 22 de abril, a través de el YouTube de Casa del Lago y la plataforma plataforma del proyecto: dunkelkammer.net.

DKS contempla las posibilidades del lenguaje en el contexto de medios digitales desde las prácticas artísticas. Está planteado como una serie de seis sesiones, las cuales se transmiten a través de Youtube/CasadelLagoUNAM con dos entregas mensuales que abarcan del 11 de febrero al 22 de abril.

Desarrollado como un proyecto de Gabriela Gordillo y Fernando Vigueras Dunkelkammer Sessions cuenta con el apoyo de Linz Kultur, Casa del Lago UNAM en cooperación con Dorf Tv y servus.at.

Resultado de una colaboración entre México y Austria, DKS reúne a 12 creadores invitados: Samer Alkurdi (SYR/AT), Aura Arreola (MX), Mariana Arteaga (MX), Katia Castañeda (MX), Galia Eibenschutz (MX), Manuel Estrella (MX), Iris Heitzinger (AT), Bernadette Laimbauer (AY), Yoh Morishita (JP/AT), Marta P. Campos (ES), Sebastian Six (AT) y Esthel Vogrig (IT/MX).

El 11 de febrero, DKS inicia con la sesión de Katia Castañeda (MX) e Iris Heitzinger (AT), quienes proponen un diálogo íntimo a distancia, un performance de dos mujeres conectadas por la escucha recíproca. La hipótesis para este experimento es: Yo bailo aquí contigo./Tú bailas ahí conmigo./¿Bailamos juntas?

Luego viene Let's talk about sonic sensibilities (Hablemos de sensibilidades sónicas) que se transmitirá el 25 de febrero, con la participación de Esthel Vogrig (IT/MX) y Yoh Morishita (JP/AT). En el acto simultáneo de la escucha, movimiento y habla, una conversación particular emerge entre palabras y oraciones, que sucede entre los sonidos y el movimiento. En esta improvisación, la línea entre lo que se mueve y lo que es movido, se vuelve borrosa.

El 11 de marzo, se transmite Echo (Eco), la tercera entrega con Galia Eibenschutz (MX) y Bernadette Laimbauer (AT), quienes buscarán una nueva forma de comunicación más allá de la visual, casi como la telepatía y con un interés común en “la voz”.

Hello, can you listen to your animal? (Hola, ¿puedes escuchar a tu animal?) sucederá en la cuarta fecha de este ciclo, el 25 de marzo, con la participación de Manuel Estrella (MX) y Sebastian Six (AT). Ellos plantean una serie de preguntas para el desarrollo de esta sesión: ¿Cómo puede funcionar una relación sonora a larga distancia con otra persona? ¿Es posible conectar a dos extraños con una situación de vida distinta a nivel sonoro?

Después vienen Mariana Arteaga (MX) y Marta P. Campos (ES), con Ri’nawi Abalar, que parte de un anhelo provocado por el confinamiento en estos meses, evocando sonoramente ecosistemas: intentar traer dentro lo de fuera y verter fuera paisajes interiores. Jueves 8 de abril, 19:00 horas.

Para para el gran final de ciclo de danza, performance y sonoridad, el 22 de abril Aura Arreola (MX) y Samer Alkurdi (SYR/AT), presentan Merging E-motions (Fusionando e-mociones), paisajes de la vida cotidiana con diferentes entornos, en distintos países y diferentes zonas horarias.