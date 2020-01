Dos leyendas del rock y el country en estos discos

The Later Years ARTISTA: Pink Floyd

TÍTULO: The Later Years

AUTOR: Pink Floyd

SELLO: Pink Floyd Records

PRECIO: $5,583 (18 discos)

Increíble caja de lujo que recopila todo el material creado por Pink Floyd de 1987 hasta la fecha. Un total de 18 discos (5 cd, 6 blu-ray, 5 dvd y 2 vinilos de 7") que suman más de 13 horas de material de audio y video, en su mayoría inédito, remasterizado y restaurado. Se incluyen A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell, The Endless River, Delicate Sound of Thunder y Pulse, los buscados conciertos de Knebworth y Venecia, así como el film The Endless River, un libro de fotos de 60 páginas y memorabilia exclusiva.

TÍTULO: 10:20:40

AUTOR: Melendi

SELLO: Sony Music

PRECIO: $191

Con el lanzamiento de este disco, cuyo título hace referencia al número de discos lanzados (10), sus años de carrera (20) y su edad (40), el cantautor español baja un poco las revoluciones para ofrecer un material, que, sin dejar del todo los elementos de rumba, flamenco y rock, nos muestra su lado más sensible y romántico.

TÍTULO: Johnny Cash At San Quentin

AUTOR: Johnny Cash

SELLO:Columbia Records

PRECIO: $510

Grabado en vivo en 1969 en la prisión de máxima seguridad de San Quentin, California, este disco dio a la leyenda del country y el rock & roll su primer álbum número 1 y también su mayor éxito con el sencillo A Boy Named Sue, que llegó a la cima de las listas de country y al número 3 de las de pop. El Hombre de Negro en su máximo esplendor.