Dos genios y Los Amigos Invisibles en estos discos

Brightest Blue ARTISTA: Ellie Goulding

SELLO: Universal Music

PRECIO: $158

Una producción con gran madurez

Tras un receso de cinco años, Ellie Goulding regresa con Brightest Blue, un álbum doble que se muestra más emotivo y que incluye temas más profundos que sus producciones anteriores, agregando toques de R&B y arreglos orquestales y atmosféricos. El primer disco presenta a la cantante en plena catarsis, recuperando la simplicidad y la vulnerabilidad sus trabajos anteriores, inmersa en un denso viaje emocional. El segundo disco, subtitulado EG.0, presenta a Ellie como estrella del pop y ofrece una colección de temas más orientados a la radio, con colaboraciones de Blackbeard, Lauv, Diplo, Swae Lee y Juice WRLD.

Brian Wilson Reimagines Gershwin ARTISTA: Brian Wilson

SELLO: Disney Pearl Series

PRECIO: $1,647

Dos genios al precio de uno

Se dice que a principios del Siglo XX George Gershwin inventó la canción popular moderna. A mediados del mismo siglo, Brian Wilson la perfeccionó con el sonido fresco y barroco de su grupo The Beach Boys. Esta "colaboración" muestra a un maduro Wilson dando una exquisita revisión a las más populares canciones del genio de Brooklyn, entre las que destacan Rhapsody In Blue, Summertime y I Got Rhythm. Por si esto fuera poco, Brian tuvo la oportunidad de terminar dos temas inconclusos de Gershwin: The Like In I Love You y Nothing But Love. Pop de altos vuelos.

The New Sound of the Venezuelan Gozadera ARTISTA: Los Amigos Invisibles

SELLO: Luaka Bop

PRECIO: $147

Eclecticismo y sensualidad

El segundo disco de la ecléctica banda venezolana puso a bailar a todo el mundo gracias a su firma con Luaka Bop, el sello de David Byrne. Recorriendo caminos que iban del funk al acid jazz, pasando por sonidos provenientes del hip-hop, el lounge y del folklore latinoamericano, Los Amigos Invisibles saltaron a las grandes ligas de la industria musical. Su propuesta se complementaba con letras desenfadadas, llenas de sensualidad y desenfreno que ponían en evidencia su debilidad por la belleza femenina. Sin lugar a dudas, este es un disco para ponerse de buenas.