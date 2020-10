Cuando alguien dice 'whitexican' está siendo profundamente racista: Michel Franco

"Alguien que acusa de racismo y está creando esos términos ('whitexican'), está siendo profundamente racista", afirmó este miércoles el director de cine Michel Franco, durante una conferencia en la Cineteca Nacional.

Franco expuso el trabajo de realización que se llevó a cabo en torno a su película Nuevo Orden, y dijo que que le llevó seis años lograrla cinta. "Es la más ambiciosa hasta el momento, la que más retos me ha presentado, justamente todo este esfuerzo e inversión de tanta gente, tiene que ver con combatir ese racismo y ese clasismo.

"Sé que también en redes sociales me decían, 'todas las películas de Michel Franco son de gente de clase alta, o gente blanca, por ahí decían whitexican' , alguien que acusa de racismo y está creando esos términos, está siendo profundamente racista ", señaló.

Respondiendo a las críticas del tráiler de Nuevo Orden, dijo: "fue una bomba, yo no tengo redes sociales porque la manera en que las cosas se discuten y explotan ahí en ese mundo digital no me interesa tanto para ser honesto, sin embargo, es reflejo también de (...) pues supongo que sobre todo gente joven está y es la gente que asiste al cine y entonces hay que tomarlo en cuenta".

Franco compartió que, sobre la película, siempre imaginó una distopía en el futuro cercano sin ser México: "escribí el guion sin ponerle etiquetas, el guion estaba listo hace tres años y cuando empezaron a haber cambios en la política 'me preguntaba si la iba a hacer' y decía que si porque atiende temas como la disparidad social que me preocupa mucho".

Regresando al término 'whitexican'... El historiador Federico Navarrete expone en su libro México racista, una denuncia que el 'racismo inverso' "no tiene de ninguna manera la fuerza de racismo dominante, pues no es fomentado sin cesar por los medios de comunicación, ni se vincula a las estructuras de poder social y a las formas del privilegio económico".

"El término 'whitexican' jamás podrá ser tan ofensivo como 'prieto' o 'indio'. Las personas de piel blanca pueden ser objeto de ataques, que no se justifican, no obstante, no se puede hablar de racismo, ya que éste tiene una dimensión de orden colonial desde hace varios siglos", compartió Navarrete en una entrevista con Verne.

Nuevo Orden se estrenará en salas de cine del país el próximo 23 de octubre.

