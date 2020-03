Continúan festejos de compositores mexicanos con la OFUNAM por los 250 años de Beethoven

Continúan con la OFUNAM los estrenos mundiales de las nueve piezas comisionadas que acompañarán como una obertura a cada sinfonía de Bethoveen, para celebrar los 250 años del nacimiento del genio de Bonn.

Los días 14 y 15 de marzo se estrena Albor, pieza de Francisco Cortés. Posteriormente, la Anti-Heroica de Rodrigo Valdez Hermoso, para los días 21 y 22 de marzo.

Para este fin de semana, Jan Latham-koenig, director huésped de la OFUNAM, sustituirá al maestro Massimo Quarta para ejecutar la partitura de la Sinfonía no. 1 de Beethoven, el sábado 14 a las 19 horas en la Sala Nezahualcóyotl; programa que se repetirá el domingo 15, a las 12 horas, en el mismo recinto. Entre las piezas seleccionadas se espera el estreno mundial de Albor de Francisco Cortés y la Suite de Hamlet de Shostakovich.

La Sinfonía Heroica

Ferdinand Ries, amigo y alumno de Beethoven, narra que hacia 1804, sobre el escritorio del compositor, estaba una partitura en cuya carátula se leía, en la parte superior, el nombre: Bonaparte; y en la parte inferior: Luigi (en italiano) van Beethoven.

La obra habría sido iniciada hacia 1802, época en que Napoleón Bonaparte era primer cónsul, antes de que la admiración de Beethoven por el general francés terminara abruptamente, en mayo de 1804, cuando Bonaparte se autoproclamó Emperador.

Ries asegura que Beethoven se encolerizó y gritó: “¡No es más que un hombre vulgar! Ahora va a pisotear todos los derechos humanos, no obedecerá más que a su ambición; ¡querrá elevarse por encima de los demás, y se convertirá en un tirano!” Dicho lo anterior, rompió la primera página de su obra y le puso el título por el que se le conoce en la actualidad: Sinfonía Eroïca.

La Sinfonía se publicó en 1806 con el título: “Sinfonía grande –Heroica—para festejar el recuerdo de un gran hombre”. Estaba dedicada a su amigo y mecenas el príncipe Lobkowitz.

El estreno de la Anti-Heroica

La Heroica será la tercera de las nueve sinfonías de Beethoven que la OFUNAM tocará a lo largo del 2020. Como parte del festejo sonoro, la orquesta hará el estreno mundial de Anti Heroica, obra del compositor mexicano Rodrigo Valdez Hermoso, comisionada por Cultura UNAM para acompañar a la Sinfonía 3. Podrá escucharse en la Sala Nezahualcóyotl los días 21 y 22 de marzo.

Sobre su obra, Valdez explicó que el título de la obra alude a la transformación de Napoleón: de héroe de Beethoven a anti héroe. En otro nivel de lectura, la pieza no alude al heroísmo, sino que funciona como una reflexión profunda sobre la condición humana.

Rodrigo Valdez Hermoso, compositor de la Anti-Heroica, es maestro en Composición y Cultura Musical por el London College of Music, University of West London (Reino Unido); así como maestro en Teoría de la Música, con honores, por el Victoria College of Music And Drama, London (Reino Unido). Bajo la tutoría de Ma. Antonieta Lozano y Víctor Rasgado, estudió la licenciatura en composición en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, institución en la que es titular de la catedra de composición.

Los dos estrenos mundiales de obras comisionadas podrán escuchar en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, los sábados 14 y 21, a las 8 pm y los domingos 15 y 22, a las 12 horas. Las funciones cuentan con charlas introductorias, una hora antes. La entrada tiene diferentes costos: $240, $160 y $100. Para mayor información sobre los descuentos y la programación, consultar: musica.unam.mx.

Se recomienda a los adultos mayores de 60 años eviten acudir a los eventos masivos organizados por Cultura UNAM este fin de semana y hasta el 22 de marzo.