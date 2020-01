Compositora irlandesa hará historia en la próxima entrega de los Oscar

Eimear Noone, compositora irlandesa, será la primera mujer en dirigir una orquesta en la 92 ceremonia de los premios Oscar.

"Nuestra talentosa alumna TCD @eimearnoone será la primera directora de orquesta en los #Oscars! Qué logro más impresionante para esta compositora y directora de orquesta irlandesa", tuiteó el domingo Trinity College Dublin's (TCD).

De acuerdo con BBC, Noone llevará la batuta de la orquesta de 42 piezas en la entrega de los Premios de la Academia y, tocará extractos de cinco piezas nominadas.

"Estaría muerta por dentro si no tuviera ninguna preocupación", dijo a Variety tras ser cuestionada sobre si se sentía nerviosa. "El fondo cambia, pero los pequeños puntos negros en la página siempre son mi hogar".

Además, contó al medio que espera inspirar a futuras generaciones de directoras y compositoras.

"Es un honor estar allí para ayudar a normalizar algo que hago todos los días", dijo. "Las niñas en todas partes verán esto y dirán: 'creo que haré eso'. Eso es lo que haremos".

La irlandesa también fue la primera mujer en actuar en el National Concert Hall de Dublín y ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional RTÉ (antes orquesta sinfónica nacional de Irlanda) con orquestas de todo el mundo, incluida la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de Dallas, la Filarmónica Real de Londres y la Sinfónica de Sydney en Australia.

En 1990, Noone tomó clases de flauta y piano en la Royal Irish Academy of Music, en Dublín, según el medio The Irish Times.

Tiene una licenciatura en música por el Trinity College de Dublín y es cofundadora de la Orquesta de Conciertos de Dublín.

En 2004 se mudó a Los Ángeles, y ahí consiguió dirigir cerca de 26 títulos entre películas y videojuegos. Algunos de ellos son: World of Warcraft: The Warlords of Draenor y Diablo III y películas como Mirrors y Sea of ​​Trees.

La entrega de los premios Oscar se llevará a cabo el 9 de febrero en el teatro Dolby Theatre, en Los Ángeles.