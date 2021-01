Botellita de Jerez y su Guacarrock en estos discos

Live at the Roundhouse ARTISTA: Nick Mason's Saucerful of Secrets

SELLO: Sony Music

PRECIO: $139 (2 CD + DVD)

Regreso a los orígenes

Este disco es como una máquina del tiempo, ya que nos transporta a los primeros días de Pink Floyd. En este recorrido contamos con la guía del baterista Nick Mason, único miembro que tocó en todos los discos de estudio de la banda, quien, al lado de Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris y Dom Beken, formó el grupo Saucerful of Secrets. En 2019 la banda se embarcó en un gira en la que tocaron sólo temas provenientes de la época de Syd Barrett, es decir, sólo música grabada antes de The Dark Side of the Moon. Resulta atractivo que sólo cuatro de los temas incluidos en esta producción habían aparecido en lanzamientos oficiales de Pink Floyd y algunos otros nunca habían sido tocados en vivo.

All Things in Time ARTISTA: Lou Rawls

SELLO: Philadelphia International

PRECIO: $317

Voz y estilo inconfundibles

Desde el gospel y el R&B, hasta el soul y el jazz, pasando por el blues y el pop puro, Lou Rawls fue un consumado maestro de la canción, cuya versatilidad lo ayudó a adaptarse a los cambiantes tiempos musicales una y otra vez sin perder su inconfundible estilo. Agraciado con un rango vocal de cuatro octavas, el estilo suave y elegante de Rawls impregnaba todo lo que cantaba, como se demuestra en All Things in Time, su disco de 1976, que se convirtió en un suceso inmediato gracias al sencillo You'll Never Find Another Love Like Mine, el mayor éxito en su carrera, que encabezó las listas de R&B y llegó al número 2 de las de pop. Además, el álbum alcanzó el sitio 7 del Hot 100.

Botellita de Jerez ARTISTA: Botellita de Jerez

SELLO: Polydor

PRECIO: $468

Naco es chido

Combinando a José Alfredo con Elvis, a Lola Beltrán con Janis Joplin y mezclando aguacate con rock, Botellita de Jerez creó el Guacarrock, una forma divertida y de gran calidad de rock hecho en México aún antes del auge del Rock en tu Idioma. Precursores de un estilo que muchos grupos imitarían después, la banda componía temas básicos, con letras llenas de doble sentido y una interpretación básica, con las que se burlaban de todo y de todos. Sin lugar a dudas, el Mastuerzo, el Uyuyuy y el Cucurrucucú marcaron un camino artístico e ideológico gracias al cual el rock mexicano encontró su identidad. Su primer disco, lanzado en 1984, es toda una declaración de principios que hay que escuchar.

