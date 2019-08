'Bolay', el libro infantil inspirado en los solicitantes de asilo y refugio en México

La editorial mexicana ateconqueso, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y Fondo Unido-United Way México presentaron este jueves el libro infantil 'Bolay', inspirado en solicitantes de asilo y refugiados en México.

La primera edición del libro será distribuida de manera gratuita por ACNUR y el Fondo Unido-United Way Mexico en albergues, ludotecas y espacios que frecuenten niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo.

El material está diseñado para no romperse, se puede mojar y lavar, no corta, no es tóxico y no tiene grapas. Además, cuenta con una sección para adultos que acompañan la lectura, y es hecho en México.

'Bolay' es una jaguar que ayuda a las personas que llegan en búsqueda de protección en la selva chiapaneca. Fue diseñado por la ilustradora mexicana Lourdes Villagómez y escrito por Irma Laura Uribe Santibáñez, directora de ateconqueso.

“Buscamos maneras de impulsar el desarrollo de la infancia y, sin duda, 'Bolay' es una herramienta que nos permite acercarnos a niñas y niños que empacaron una mochila y comenzaron un viaje lleno de incertidumbre donde no cabe su niñez. Bolay tiene la capacidad de acercarnos a todas y todos a estos temas”, señaló Diana García, directora de United Way.

Entre enero y junio de este año, 31 mil 355 personas han solicitado asilo en México, 200 por ciento que el mismo periodo del año anterior, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Cada vez son menos hombres solos y más familias y niños no acompañados que huyen de situaciones de violencia o persecución: del total de solicitantes de asilo en la primera mitad del año, 29.9 por ciento fueron mujeres, 15.8 por ciento niños y 14.5 por ciento niñas, expone la Comisión.

Esta agencia de la ONU también trabaja con Gobierno y sociedad civil en la habilitación de espacios y albergues para alojar a niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo y refugiados.

La labor de United Way es facilitar el libro y sensibilización sobre el tema de migración y refugio a diversos públicos a nivel internacional.

Mientras que ateconqueso es una empresa social que promueve el acceso a libros infantiles en todos los hogares mexicanos, a través de un modelo 'uno a uno' en el que, por cada libro que se venda, se regala otro a una familia en desventaja.

“Los niños, niñas y adolescentes que llegan a México huyen del reclutamiento y la utilización de las pandillas, de la violencia sexual, de hostigamientos permanentes o de otros tipos de violencia que afecta a sus familias. Es importante adecuar la respuesta para enfrentar esta realidad”, aseguró Mark Manly, representante del ACNUR en México.