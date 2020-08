Blues, jazz y el verdadero glam-rock

Simply The Best...Blues ARTISTA: Varios Artista

SELLO: Sony Music

PRECIO: $178 (CD Triple)

Por los caminos del blues

Desde sus orígenes en los campos de algodón en el sur de los Estados Unidos hasta su llegada a los grandes estadios, el blues ha evolucionado de su forma rural a la fusión con el rock, pasando por los estilos de Nueva Orleans, Texas, California y Chicago. Esta nueva entrega de la serie Simply The Best... presenta una de las más completas recopilaciones del género, incluyendo artistas tan variados y notables como Robert Johnson, Son House, Muddy Waters, B.B. King, Willie Dixon, Fleetwood Mac, Johnny Winter, Jeff Beck y Jimi Hendrix, entre muchos otros. Una gran colección.

From This Moment On ARTISTA: Diana Krall

SELLO: Verve Records

PRECIO: $375

De regreso al jazz

Después de un intento por lanzarse como cantautora pop, Diana Krall lanzó en 2006 From This Moment On, un exitoso intento por reconquistar a sus tradicionales y leales seguidores. El disco incluye once temas de algunos de sus compositores favoritos, como Antonio Carlos Jobim, Cole Porter y los hermanos Gershwin, entre otros. Producido por Tommy LiPuma y con la participación de la Clayton-Hamilton Orchestra, el álbum presenta a la pianista y cantante canadiense retomando su suave y sensual estilo de interpretar que le hizo famosa en el mundo del jazz.

Desolation Boulevard ARTISTA: Sweet

SELLO: Let Them Eat Vinyl

PRECIO: $752

El verdadero glam-rock

Sweet alcanzó la cima de la popularidad con Desolation Boulevard, una maravillosa colección de melodías efervescentes con efectivos ganchos comerciales. Básicamente, el álbum consta de tres dinámicos y exitosos sencillos acompañados por temas que fueron una especie de prototipo del punk de The Ramones. Esos sencillos, Ballroom Blitz, The 6-Teens y Fox on the Run, son piezas adictivas de glam rock que se han vuelto clásicos del género. Lanzado en 1974, Desolation Boulevard es un disco muy divertido, que suena sorprendentemente fresco.