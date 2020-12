'Blowin' in the wind...': Bob Dylan venderá todo su catálogo de canciones a Universal Music

Universal Music está adquiriendo el catálogo completo de canciones de Bob Dylan, una colección que abarca seis décadas e incluye muchas de las melodías más icónicas de la historia de la música.

Universal no reveló el precio del acuerdo, aunque las canciones de Dylan valen más de 200 millones de dólares, según personas familiarizadas con los términos.

La colección incluye 600 obras, desde canciones de principios de los 60 como Blowin 'in the Wind y The Times They Are a-Changin, hasta un álbum lanzado este año, Rough and Rowdy Ways.

Dylan, de 79 años y ganador del premio Nobel de Literatura en 2016, está sacando provecho del auge de los derechos musicales. El valor de las canciones y grabaciones se ha disparado en los últimos años gracias a la transmisión, que ha impulsado una expansión de cinco años para la industria de la música después de una profunda caída. No vende las grabaciones, que son un activo aparte.

"No es exagerado decir que su vasto cuerpo de trabajo ha capturado el amor y la admiración de miles de millones de personas en todo el mundo", declaró el director ejecutivo de Universal, Lucian Grainge, en un comunicado.

"No tengo ninguna duda de que dentro de décadas, incluso siglos, la letra y la música de Bob Dylan se seguirán cantando y tocando, y apreciando, en todas partes".

Los derechos de las canciones, representados por los editores de música, no suelen generar tanto dinero como las grabaciones. Pero pueden ser una fuente de ingresos más confiable.

Las canciones se pueden utilizar para ganar dinero de diversas formas, incluidas la reproducción de radio, la publicidad y la concesión de licencias de películas, en comparación con la explosión de ventas a menudo fugaz de un nuevo disco.

Apenas la semana pasada, Stevie Nicks vendió una participación mayoritaria en su composición que valoró el catálogo en alrededor de 100 millones de dólares.

Dylan nunca ha escrito canciones pop, ninguna melodía de Dylan ha encabezado las listas clave de Billboard, pero pocos compositores pueden reclamar un catálogo más profundo.

En 2004, Rolling Stone incluyó 15 de sus obras en su lista de las mejores canciones de todos los tiempos y colocó a Like a Rolling Stone en lo más alto. Solo los Beatles obtuvieron más lugares en la lista.

Dylan apareció en escena a principios de la década de 1960 como poeta folklórico y escribió canciones en contra de la guerra de Vietnam. Su transición a la guitarra eléctrica y un sonido más de rock a mediados de esa década alienó a algunos de sus fanáticos más fervientes, pero también lo llevó a algunos de sus mejores trabajos, incluidos Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde.

El acuerdo fortalece a Universal Music mientras se prepara para una oferta pública inicial el próximo año. Con sus acuerdos recientes para Taylor Swift y Dylan, Universal ha agregado obras de dos de los compositores más exitosos en la historia de la música.

