Ballet 'se mueve como Mick Jagger' en Rusia

Un ballet con música de los Rolling Stones y coreografiado por la novia de Mick Jagger se estrenó en Rusia.

El espectáculo de ocho minutos Porte Rouge (Puerta Roja), inspirado en el alocado estilo de baile del veterano cantante británico, deleitó a una multitud en el famoso Teatro Mariinsky de San Petersburgo el martes por la noche.

La pareja de Jagger, la bailarina estadounidense Melanie Hamrick, dirigió la producción con las clásicas canciones de los Rolling Stones Paint it black, Sympathy for the devil y She's a rainbow.

"Traté de incorporar esa sensación de amor por la danza y placer cuando él da un concierto", dijo Hamrick. "Tiene una forma muy única de moverse, una forma muy libre de moverse, así que traté de capturar la esencia de eso", agregó.

Jagger, de 75 años, hizo la curaduría de la música y ayudó a reducir la lista de canciones exitosas de la banda.

"Muy impresionante. Es interesante ver las canciones que todos conocemos en este estilo. La coreografía es original, así que estuvo genial", dijo Nicolas Mackay, un bailarín que asistió al espectáculo.