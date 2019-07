Arte para sanar, radiografías para jugar: así los 30 años de 'hilos' de Leticia Morales Bojalil

Es 2015 y Leticia Morales Bojalil (Puebla, 1963) yace en su cama, después de haberse roto una pierna.

Acostumbrada a no ver televisión, la artista se debate entre qué hacer, pues la tarea de cargar un bastidor para continuar pintando es imposible. Su compañero de trabajo terminó siendo sustituido por una silla de ruedas.

“No podía yo trabajar, mezclar los acrílicos. Para moverme de la cama a la silla me tenían que ayudar”, recuerda sobre el mes y medio que pasó de esa forma.

Antes que “volverse loca” por la inacción a la que estaba sometida, la maestra en Artes Plásticas por la Universidad del Artes (UNARTE) decidió empezar a experimentar con las radiografías que su médico le envió para que viera cómo se había fracturado la pierna y cómo habían sido colocados unos tornillos quirúrgicos que la acompañarían los siguientes cuatro años.

| Cortesía

Leticia decidió darles un nuevo propósito.

“Me puse a jugar en Photoshop y me di cuenta que en lugar de estar enojada, triste por lo que había pasado, me empecé a conectar con los enfermos, con los médicos, y me di cuenta que me estaba sanando interiormente por estar jugando con las radiografías”, cuenta.

El resultado dio origen a la serie Grafías, una parte de su trabajo expuesto en la muestra Evanescencia, en el Museo Internacional del Barroco, en Puebla, con la cual Leticia Morales Bojalil celebra sus primeros 30 años de carrera.

Acompañando las fotografías de brazos, piernas y manos de otros pacientes –que los doctores del hospital donde fue operada le empezaron a mandar después–, están los tornillos que le fueron retirados hace cinco meses, así como las gasas manchadas con su sangre que ahora ‘viven’ encapsuladas en resina.

En su trabajo, los hilos toman un papel protagónico, reflejo de su herencia libanesa -de la que recuerda cuando su abuela le enseñó a tejer con hilo de cobre-, y relacionada con el sector textil en Puebla, que también fueron parte de la ‘mano sanadora’ del arte en su carrera.

| Cortesía

El gozo, el placer del trabajo dejó a Leticia después de haber concluido una exposición que la dejó agotada. Para volver a ‘arrancar el ferrocarril’, Morales se planteó una sola tarea: empezar a dibujar para sí misma.

“Me brincó que dejé de disfrutar lo que estaba haciendo, así que con mi primer cuadro sobre este tema empecé a ‘tejer dibujando’: puse un lienzo en blanco y dije ‘este cuadro va a ser solo para mí no lo voy a mostrar’”, cuenta.

Y el trabajo pagó sus frutos cuando dos de sus cuadros terminaron seleccionados con este tema para el IX Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo en su ciudad natal.

“¡Claro! No hay anda más congruente con lo que soy que hablar sobre los textiles”, señala.

El leitmotiv de los hilos también sirvió de inspiración para el trabajo que Leticia, junto con la Secretaría de Turismo de Puebla, Estrella Roja y la Rueda Promotora Cultural, hizo en Evanescente, un autobús turístico que circulara los próximos seis meses por las calles de la ‘Ciudad de los Ángeles’.

Los ‘hilos’ que esta unidad irá dejando forman parte de la visión que la artista tiene de una sociedad en la que se debe “desenredar uno que otro nudo”.

“Si haces el trazado desde la parte de arriba (del autobús), estás viendo una trama: fuimos por acá, se enredó por acá, regresamos a los fuertes y esto es un tejido. Y sobre los intangibles, estos diálogos son intangibles, pero sí existen, se ha hecho un tejido. Hablo sobre eso porque estamos conectados ya sea de forma espiritual, intelectual, emocional, y la gente que se sube al autobús conoce a la otra y entonces ahí se puede generar otra historia”, explica.

En tu próxima visita a Puebla, no olvides visitar Evanescencias en el Museo Internacional del Barroco. Se expone hasta el próximo 15 de septiembre.