Art-rock pop y otros ritmos musicales por descubrir en estos discos

Concertos for Oboe, Clarinet and Orchestra ARTISTA: Camerata de las Américas, dirigida por Ludwig Carrasco

SELLO: Urtext

PRECIO: $168

Debut discográfico

Compuesto en 2012 por el argentino Eduardo Alonso-Crespo, el Doble Concierto para Oboe y Clarinete Opus 29 es una pieza de carácter festivo y muy lírico, con un lenguaje melódico y amable al oído. El director Ludwig Carrasco, al frente de la Camerata de las Américas, es el encargado de dirigir la primera grabación a nivel mundial de esta rara obra musical, que presenta instrumentos poco usuales en el repertorio sinfónico y de cámara. Destaca la participación de Eleanor Weintgartner, clarinetista y el oboísta Miguel Salazar. El disco, grabado en México, incluye también los poco conocidos conciertos para Clarinete en Mi Bemol Mayor y para Oboe en Do Mayor de Antonio Rosetti.

Z ARTISTA: My Morning Jacket

SELLO: ATO Records

PRECIO: $298

Grupo en plena evolución

En su cuarto disco, My Morning Jacket pasaron de ser una simple banda americana que tocaba rock, a un inspirado grupo de art-rock pop. Las interesantes fusiones de teclados al estilo Brian Eno, los riffs al estilo Lynyrd Skynyrd y los grooves tipo banda de bar, hacen de este álbum una producción muy ingeniosa, en el que la banda finalmente sabe cómo hacer música más profunda. Z es un disco que no contiene temas de relleno, con sonidos amigables y muchas sorpresas, en el que MMJ suena accesible y lleno de energía. Con muchas canciones geniales, como Wordless Chorus, Gideon, Off The Record y Dondante, esta es una producción indispensable de principio a fin.

Live At Budokan ARTISTA: Cheap Trick

SELLO: Epic

PRECIO: $829

Primer éxito internacional

Este es uno de los discos en vivo más exitosos de la historia, que, tras algunos fracasos en el mercado estadounidense, llevó a Cheap Trick a convertirse en un fenómeno mundial. Lanzado a finales de la década de los 70, el álbum resumía el trabajo de esta extraña banda que fusionaba hard rock y power pop con la ferocidad de un espectáculo en directo, en el que los gritos de las fans japonesas se convirtieron en un extraño instrumento principal. Temas como Hello There, Surrender, I Want You to Want Me y Ain't That a Shame, de Fats Domino, fueron infundidos con un poder del que carecían sus versiones de estudio. Finalmente, Cheap Trick obtenía el éxito que merecía.

Te recomendamos:

'Mank' de David Fincher lidera las nominaciones a los Premios Oscar 2021

Hallan nuevos Manuscritos del Mar Muerto en el desierto de Judea