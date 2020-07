¿Aburrido en vacaciones de verano? Checa estas actividades en línea que la UNAM tiene para ti

¿Quieres encontrar nuevas opciones de entretenimiento, arte y cultura para este verano? Cultura UNAM te invita a visitar sus plataformas digitales y redes sociales, donde encontrarás exposiciones, ciclos de lectura y diversos espectáculos artísticos.

Disfruta de tu tiempo libre mientras aprendes datos interesantes de cine, literatura, danza, arte y tantos temas. Podrás encontrar las actividades de verano del 4 al 26 de julio en cultura.unam.mx.

Estas actividades se suman al programa #CulturaUNAMenCasa, que fue lanzado el 23 de marzo en el inicio del periodo de contingencia por la pandemia de COVID-19 y en el que se han realizado más de mil actividades, que han alcanzado a casi 7 millones de personas en sus hogares.

En estos tres meses Cultura UNAM sumó 345 mil nuevos seguidores en redes sociales para alcanzar un total de 11 millones 590 mil. La red más activa es Facebook, que ha tenido un alcance de 39 millones 400 mil personas.

Fiesta cinematográfica

Para comenzar, la Filmoteca de la UNAM se viste de cumpleañera y celebra su 60 aniversario el 8 de julio. Habrá publicaciones y posteos con datos poco conocidos y peculiares sobre su historia y acervo a manera de infografías, flyers, clips de video, galerías y secciones especiales en su sitio web. El miércoles 8 se podrán ver algunas de las películas restauradas por esta entidad universitaria.

Recomendamos también visitar el micrositio Cine en línea, para acceder en todo lugar y momento del gran acervo de películas de valor histórico que la Filmoteca ha digitalizado, así como conocer su Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos (MUVAC).

Escenarios digitales

Teatro UNAM, por su parte, tiene diversas y entretenidas propuestas que representan nuevas maneras de llevar la experiencia teatral a escenarios digitales.

Mujeres decididas e insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones, de Valentina Sierra, es una producción en video en la que nueve actrices, dramaturgas y directoras reflexionan alrededor de la nueva ola feminista; Vamos todos en línea, de Gerardo Trejoluna, es un corto escénico en el que un personaje clown nos invita a pensar con humor en nuestra existencia en tiempos de pandemia; No hay futuro posible, de Isabel Toledo, es un peculiar espectáculo de teatro telefónico en donde la trama se desarrolla en las amenas conversaciones que las actrices sostienen con integrantes del público, y La última función, de Humberto Busto, es un ensayo audiovisual sobre las consecuencias del confinamiento en las artes escénicas.

Además, en la página teatro.unam.mx se pueden ver también Después de la arena, espectáculo de teatro de objetos a cargo de Oligor y Microscopía; materiales alternos de la obra El Sendebar. La cruzada de una fémina ilustrada, que el Carro de Comedias universitario tiene previsto estrenar una vez que pase la cuarentena; los tres episodios del documental Wicha la Mala, de la Compañía CroMagnon sobre la performancera trans de los años setenta y ochenta Wicha Pancha; y las obras ganadoras del Concurso Nacional de Teatro Casero Escenas a distancia.

El Museo Universitario del Chopo presenta hasta el 21 de julio el ciclo Escena Viva. Intervenciones al espacio doméstico, proyecto en el que se recopilan en video escenas de la vida diaria de nueve artistas de diversas disciplinas. En la página chopo.unam.mx, los martes y jueves a las 20 horas participan: Oligor/Microscopía Teatro, Aura Arreola, Toztli Abril de Dios, Teatro Bola de Carne, La Liga Teatro Elástico, Misha Arias de la Cantolla, Nicolás Poggi, Aliona Shewionkova y Laura Agorreca.

Para Danza UNAM las vacaciones son un motivo para moverse, aprender nuevos pasos, poner en equilibrio cuerpo y mente y disfrutar de espectáculos como las exploraciones experimentales Internautas Escher y Welcome to the machine Partes I y II, de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea (DAJU); así como de las propuestas neoclásicas del Taller Coreográfico de la UNAM, que se transmiten todos los domingos con charlas y entrevistas al finalizar la función.

También hay clases de diversos géneros de baile los sábados, de yoga los domingos, de meditación los lunes y de acondicionamiento físico los martes. La Cátedra Gloria Contreras presenta los miércoles cápsulas de meditaciones filosóficas sobre la práctica de yoga en relación con la danza. La programación se puede consultar en la Cartelera Interactiva mensual de la página danza.unam.mx.

Música UNAM continúa con sus series en video Ciclos sinfónicos, Laboratorios sonoros, Trivias musicales, ¿Música antigua? y Testimonios, con la participación de las Orquestas Filarmónica de la UNAM, Juvenil Universitaria Eduardo Mata y Academia de Música Antigua, así como de los integrantes de éstas; se pueden seguir en la página de Youtube de esta dependencia universitaria. Además, los lunes, miércoles y viernes actualiza la Playlist para el encierro en su cuenta de Spotify, con música seleccionada por integrantes de los mismos grupos artísticos e invitados.

Artes visuales y virtuales

En la página del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) aún se puede realizar el recorrido virtual por la exposición Manuel Felguérez. Trayectorias, dedicada al destacado pintor y escultor fallecido recientemente. El museo presenta una variada oferta de arte mediante el programa #MUACdondeEstés, con piezas nuevas cada catorce días en su #Sala10 desmaterializada -que actualmente exhibe Gated Commune (Comunidad privada), de Camel Collective-, el estreno de episodios del podcasts #GranHotelAbismo, videos, dinámicas creativas, talleres, tutoriales, revisiones de exposiciones pasadas y una destacada línea editorial para descargarse de forma gratuita.

En la Casa el Lago Virtual continúa la exhibición de las seis piezas de arte digital que conforman Playtime, muestra creada específicamente para esta época de encierro. Este proyecto reflexiona el concepto de normalidad dentro del contexto contemporáneo y abre la discusión sobre nuevas posibilidades de pensar el mundo. Participan Samara Guzmán, Miguel Monroy, Detanico Lain, Radio Nopal, Minerva Cuevas y Mónica Espinosa.

Lecturas veraniegas

Libros UNAM lanza la iniciativa ¡A leer este verano!, con la invitación a los universitarios y al público en general para que en esta época en la que las posibilidades de viajar están tan limitadas, se trasladen a otros mundos a través de la lectura. “Un libro es, a la vez, un medio de transporte y una ventana a otras realidades”. En la página libros.unam.mx y en sus redes sociales se puede consultar el suplemento especial con las recomendaciones de algunas de las obras disponibles: hay de aventuras, vampiros, biodiversidad, historia y muchos otros temas.

Todos los lunes, miércoles y viernes de las tres semanas de vacaciones, Universo de Letras invita también a "viajar" a un país distinto de la literatura, presentando obras, autores y datos curiosos a fin de que los participantes llenen de sellos su pasaporte de lector. La primera semana el viaje será por Europa, los puntos a visitar son Hogwarts, Transilvania y Troya. La segunda semana será por América, con paradas en Macondo, Comala y la Casa de los Espíritus. Y la tercera semana irán a Asia y África, pasando por las tierras vírgenes, Sudáfrica y la sala de las dos verdades. Las salidas son desde la página de Facebook de Universo de Letras.

Además, como parte del programa Verano de Letras, el Sistema Universitario de Lectura continuará con las acciones de Abuelos lectores y cuentacuentos, Islas de la lectura y Tejedores de Historias, y realizará un Rally Literario.

Entre el 6 y el 23 de julio, en el #GrupoDeLecturaChallenge de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura se leerán poemas y cuentos alusivos a la naturaleza y a las artes en las publicaciones de Materiales de Lectura disponibles para descargarse. Para participar solo hay que unirse al grupo y recibir las recomendaciones tres veces a la semana. La página es Facebook de Literatura UNAM.

La Revista de la Universidad de México tiene en línea su edición correspondiente a los meses de julio y agosto, la cual está dedicada al Sexo: "Nos volcamos a un tema candente que desde siempre provoca tanto rechazo como deseo, exhibicionismo y censura... Es grotesco y a la vez refinado, es escurridizo, lubricante, rasposo y desfachatado... Es el Sexo. ¿Cómo es exactamente el orgasmo? ¿Los animales experimentan más que los humanos? ¿Cómo vivimos hombres y mujeres las diversas narrativas en torno a nuestra sexualidad? Nuestros colaboradores, voyeuristas profesionales, nos abren ventanas a las prácticas swingers, a las orgías gay, a los cuartos oscuros, a los rituales antiguos".

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco tiene el proyecto Árbol de Correspondencias, con el que se convierte en sistema postal. "En tiempos de pandemia y confinamiento, artistas, activistas e integrantes de la comunidad académica y cultural mandan distintas comunicaciones pensando en ti: ¿Qué será? ¿Un video? ¿Una pintura? ¿Una carta? Nuestra propuesta es abrir la conversación sobre lo que hemos vivido, compartir sentimientos, reflexiones y esperanzas”. Se puede ver en la página www.tlatelolco.unam.mx.