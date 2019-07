3 discos que le dan nuevos ritmos a la música de Elton John, al jazz y al soul-pop británico

Rocketman. Music from the Motion Picture ARTISTA: Varios Artistas

SELLO: Virgin EMI Records

PRECIO: $119

Música de película

Se trata de la banda sonora de una cinta biográfica sobre Elton John y no de un disco de sus éxitos. Las versiones aquí incluidas aportan un nuevo sentido a las canciones: El actor principal, Taron Egerton, no sólo se luce en la pantalla, también lo hace como cantante. Incluye (I’m Gonna) Love Me Again, tema nuevo interpretado por Egerton y el propio Elton John.

Shades of Blue: Madlib Invades Blue Note ARTISTA: Madlib

SELLO: Blue Note

PRECIO: $278

Clásicos con otro beat

En 2003, el productor de hip-hop MC y DJ Madlib exploraron las bóvedas del legendario sello de jazz Blue Note, emergiendo con una combinación de remixes y nuevas versiones que actualizaron temas favoritos de artistas como Donald Byrd, Bobby Hutcherson y Horace Silver, entre otros.

Get in Touch with Yourself ARTISTA: Swing Out Sister

SELLO: Mercury

PRECIO: $507

Sonido elegante

Para su álbum debut, Swing Out Sister se enganchó con la escena soul-pop británica, mientras que a su segunda producción agregó sonidos vintage y música “de espionaje” de los años 60. La unión de ambos enfoques les llevó a este disco, con un resultado más creativo y sonoro.