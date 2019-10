3 discos al ritmo de Quentin Tarantino, dance-club y bossa nova

Once Upon A Time In Hollywood Original Motion Picture Soundtrack ARTISTA: Varios Artistas

SELLO: Columbia Records

PRECIO: $152

Música espectacular para una película espectacular

Con la intención de otorgarnos la experiencia de escuchar una estación de radio de finales de la década de los 60, Quentin Tarantino realizó una muy acertada selección de temas icónicos de la época para su película Once Upon A Time In Hollywood, incluyendo anuncios y la voz de los locutores en la introducción de algunas de las canciones. Con más de 20 tracks de artistas como Paul Revere & The Raiders, Deep Purple, Los Bravos y Neil Diamond, el álbum crea una verdadera cápsula del tiempo de una era dorada del cine.

Anything Goes ARTISTA: C+C Music Factory

SELLO: Camden

PRECIO: $212

Reyes del dance-club

El segundo álbum de C + C Music Factory fue un gran éxito, lleno de sencillos infecciosos de dance-pop, que era música del momento en 1994. La extraordinaria producción de Robert Clivillés y David Cole dio como resultado un muy interesante disco funky, con destacados invitados acompañando a la cantante Zelma Davis.

Samba Esquema Novo ARTISTA: Jorge Ben

SELLO: Dol

PRECIO: $424

Una agradable escucha

Lanzado en 1963, el primer disco de Jorge Ben está repleto de sonidos bossa nova y extraordinarios coros. El álbum contiene los sencillos Más Que Nada y Chove Chuva y tipifica los ritmos ligeros pero incendiarios que le dieron al artista una destacada carrera de muchas décadas en el pop brasileño.