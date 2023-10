VogueArte: Vive la pasarela de vogue en el Festival CulturaUNAM 2023

Cuando escuchas la palabra Vogue únicamente ¿se te viene a la cabeza el nombre de una revista o aparece la canción de Madonna? Lo anterior es totalmente válido, pero el Vogue va más allá de eso.

Vogue o voguing también es el nombre de un baile que acoge a un sector segregado, por lo tanto, Vogue es un sinónimo de resistencia.

Si quieres conocer más, acompáñanos en esta pasarela VogueArte que se llevará a cabo este viernes 6 de octubre, en la explanada de La Espiga, a las 5 p.m., como parte del Festival CulturaUNAM.

Tendremos la valiosa participación de Diabla Saint Laurent, integrante de Iconic house of St Laurent y xadre de Kiki house of Miu Miu, Annia Ninja, madre de Iconic house of Ninja México y madre del capítulo mexicano de la Kiki house of Ubetta, Rosa Fresco Revlon, Marian Pank, madre de House of Pank, Aixa Génesis, integrante de House of Génesis, Leo 007, Tora 007, Raven 007 Mel 007 y Gary Revlon.

¿Qué es el vogue y cuál es su historia?

El movimiento Vogue surgió en los sectores mayoritariamente sesgados de Estados Unidos, en los años setentas y ochentas. Personas afroamericanas y latinas de la diversidad que eran discriminadas en los centros de baile de esa época, decidieron organizar sus propios salones de baile de manera clandestina, conocidos como ballrooms, creando así un ambiente seguro para estas comunidades.

Este baile se caracteriza por realizar cierta imitación a la pasarela, pero agregando movimientos de baile exagerados, como una forma de autoexpresión e identidad para la comunidad.

El Vogue tiene diversas categorías como old way, new way, y fem. A través de esta danza se crea un espacio inclusivo que celebra la diversidad.

El bailarín Willi Ninja, quien fue un coreógrafo afroestadounidense en los años 80, es considerado como el padrino o el padre del ballroom y del voguing, que es una forma de expresión de comunidades LGBT+ racializadas.

En 1921, Willi Ninja fundó una ‘casa’ para la comunidad queer y trans negra, a la que llamó ‘House of Ninja’. Esta todavía existe.

Las ‘casas’ (houses) son creadas por personas LGBT+ y son lideradas por ‘madres’, ‘padres’ o ‘xadres’, quienes encabezan estos lugares y ‘adoptan’ a las juventudes de la diversidad sexogenérica que enfrentan el rechazo de sus familias, o a quienes deciden unirse a la comunidad del ballroom. Y son ‘casas’ de baile.

La mayoría de las ‘casas’ han sido encabezadas por mujeres trans negras, quienes conforman espacios de resistencia y amor.