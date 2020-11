Surge un nuevo problema con las vacunas chinas contra el COVID-19: hay dudas sobre su seguridad

Las empresas chinas han dado un impulso aparentemente imparable al frente de la carrera por una vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, su rápido ascenso no se ha visto obstaculizado por los reveses científicos comunes que informan los rivales occidentales, lo que genera dudas sobre cuán estrictamente están investigando e informando posibles problemas de seguridad.

La falta de claridad sobre los estándares y salvaguardas utilizados por los desarrolladores chinos está generando preocupación porque algunas de sus vacunas se están distribuyendo en China bajo un programa de uso de emergencia antes de la aprobación regulatoria completa. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó repetidamente que habría una toma de trabajo disponible antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Eso no ha funcionado ya que los plazos más optimistas para la autorización de uso de emergencia de Estados Unidos ahora van hasta finales de noviembre y diciembre, muy por detrás de China en este frente. Hay implicaciones potencialmente de gran alcance para la forma en que China aplica sus vacunas. El país asiático tiene la mayor cantidad de candidatos en las últimas etapas de las pruebas, y millones de personas en todo el mundo podrían utilizar las vacunas chinas porque el presidente Xi Jinping se ha comprometido a compartir las que tengan éxito en el extranjero.

AstraZeneca, del Reino Unido, y Johnson & Johnson, con sede en Estados Unidos, detuvieron temporalmente las pruebas a principios de este año después de que un solo participante en cada ensayo se enfermara, para examinar la causa. Por el contrario, el Ministerio de Ciencia de China ha dicho que sus empresas han inoculado a unos 60 mil voluntarios en ensayos de etapa final, pero no ha habido informes de eventos adversos graves.

El líder China National Biotec Group, dijo que ha vacunado a cientos de miles de personas bajo el programa de uso de emergencia, una señal de cuán ampliamente se administran las vacunas chinas sin informes de eventos adversos graves. Sin embargo, los científicos dicen que el descubrimiento de problemas de salud es inevitable cuando se prueban en decenas de miles de personas de diferentes edades y con diferentes condiciones, incluso si la vacuna no está causando la enfermedad.

"La biología es fundamentalmente desordenada y siempre generará ataques cardíacos, eventos neurológicos y otras toxicidades por pura casualidad", dijo Michael Kinch, especialista en vacunas de la Universidad de Washington en St. Louis. "En una población lo suficientemente grande, se verá eso y, por lo tanto, parece extraño, tal vez incluso sospechoso, que no se haya informado nada en absoluto".

El autor del libro de 2018 Between Hope and Fear: A History of Vaccines and Human Immunity, Kinch dijo que le preocupa si los datos que están "realmente, realmente limpios", señaló una investigación publicada en 2015 en la revista BMC Medicine que examinó 202 ensayos en etapa tardía y encontró que solo alrededor del 10 por ciento no mencionó efectos adversos graves. Incluso este número probablemente no representa la omnipresencia de los principales efectos adversos en las pruebas, dijo Kinch.

A nivel mundial, las preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas contra el coronavirus están aumentando a medida que los investigadores de todas las naciones trabajan a un ritmo sin precedentes, golpeados por presiones políticas y la urgencia de poner fin a una pandemia que ha matado a más de un millón.

Las empresas y los funcionarios de China dicen que sus vacunas se han encontrado seguras en la investigación que se está llevando a cabo. Hasta ahora, las compañías han dicho que solo han visto efectos leves como fiebre, dolor en los lugares de inyección, picazón, fatiga y mareos, síntomas consistentes con una vacuna regular contra la influenza.

Diferentes tecnologías

Un portavoz de Sinovac Biotech de China dijo que la falta de informes de efectos secundarios graves no significa que la empresa no sea transparente. Señaló los comentarios del Instituto Butantan, socio de prueba de Sinovac en Brasil, que ha dicho que se observaron menos reacciones adversas en su vacuna contra el coronavirus que en otras probadas en el país.

Los diferentes métodos que se utilizan para desarrollar vacunas están dando lugar a variaciones en los eventos adversos, dijo el portavoz de Sinovac. Según sus estudios de etapa inicial, se ha demostrado que las vacunas inactivadas, una tecnología tradicional utilizada por Sinovac que usa una versión muerta del patógeno, tienen una baja incidencia de eventos adversos, dijo.

CanSino Biologics, una empresa china que desarrolla una vacuna que utiliza un adenovirus causante del resfriado como vector, un tipo de vacuna similar a la de J&J y AstraZeneca, declinó hacer comentarios al rrespecto. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de WeChat a fines de octubre, dijo que su vacuna tiene buena tolerabilidad y seguridad y que no hubo reacciones adversas graves entre los participantes en los ensayos clínicos. China National Biotec Group no respondió a la solicitud de comentarios.

Evaluación de rigor

Algunos científicos no están convencidos. Dicen que la transparencia de las pruebas chinas no parece estar al mismo nivel que los de Occidente, lo que dificulta evaluar su rigor.

"Cualquier afirmación que diga que cuando se vacunó a más de 100 mil personas y no se observaron efectos graves no puede ser cierta", dijo William Haseltine, ex investigador de la Escuela de Medicina de Harvard que preside la organización sin fines de lucro Access Health International y ha sido un actor clave en la comprensión sobre virus nuevos, incluido el VIH.

"Si quieren que sus vacunas reciban credibilidad internacional, tienen que ser comunicativos", agregó.

“Si hay algún país en el mundo que tiene el lujo de disponer de tiempo para asegurarse de que una vacuna sea segura y eficaz, es China”, dijo Haseltine.

Ezekiel Emanuel, vicerrector de iniciativas globales y codirector del Healthcare Transformation Institute de la Universidad de Pensilvania, dijo que hay dudas sobre la forma en que se están realizando algunos de los estudios chinos. "Hay escepticismo y vacilación sobre si estos deberían ser aceptados", dijo Emanuel.

Bajo un microscopio

Las vacunas suelen tardar años en desarrollarse, y ese proceso ahora se está reduciendo a meses a nivel mundial, no solo en China. Sin embargo, Kinch dijo que a veces el sistema inmunológico puede tardar tres o cuatro meses, y en casos raros, años, para mostrar los efectos de la toxicidad y cualquier daño causado por la vacunación.

Las últimas reglas de China requieren que los eventos adversos graves, sospechosos e inesperados en los ensayos clínicos sean informados a los reguladores. Sin embargo, no es obligatorio que una empresa china comunique tales problemas o pausas en sus pruebas al público en general. Tampoco es una práctica común en Estados Unidos, aunque la USFDA definitivamente sería consciente, dijo Haseltine.

Pausas como las tomadas por AstraZeneca y J&J están atrayendo una atención inusual porque la escala de la pandemia y la velocidad de los ensayos están poniendo a los desarrolladores de vacunas bajo el microscopio.

El término evento adverso puede abarcar todo, desde fiebre, dolor y picazón hasta problemas más graves como cáncer, ataques cardíacos e incluso la muerte. No significa necesariamente que una vacuna esté condenada al fracaso, ya que los beneficios de cada inyección se comparan con su riesgo. Los efectos secundarios graves ocurren, aunque raramente, después de que una vacuna es aprobada y distribuida al público en general.

Ensayos reanudados

AstraZeneca y J&J han reanudado los juicios que se habían detenido. Los reguladores y equipos de expertos externos revisaron los datos existentes sobre las vacunas y concluyeron que las enfermedades inexplicables no fueron provocadas por las vacunas.

El director científico de J&J, Paul Stoffels, dijo que la compañía no ha encontrado evidencia de que el evento adverso estuviera relacionado con su vacuna o la tecnología que la acaompaña. "Cuando tenemos 60 mil personas [en un ensayo clínico], es un pueblo pequeño, suceden cosas", dijo Stoffels en una entrevista.

AstraZeneca dijo que sus ensayos se habían reanudado a nivel mundial y que los reguladores de varios países confirmaron que era seguro hacerlo.

El programa ampliado de uso de emergencia de China lanzado en julio también está generando dudas. Originalmente destinado a los trabajadores de primera línea, como el personal médico que trata a pacientes con Covid-19 o funcionarios de aduanas con riesgo de exposición, el uso de dos inyecciones de China National Biotec y una de Sinovac se ha ampliado desde entonces a los empleados de empresas estatales con misiones en el extranjero. Se están celebrando debates sobre si ofrecerlos a los estudiantes que se dirigen al extranjero. Los medios locales ahora informan que la gente común puede registrarse.

Eso hace que los investigadores se pregunten cómo se está rastreando un número tan grande. Ding Sheng, director del Global Health Drug Discovery Institute, con sede en Beijing, que ha recibido financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates, dijo que la ausencia de efectos adversos graves entre las empresas chinas no debería verse como algo malo. Ding indicó que los programas de uso de emergencia difieren de los ensayos controlados y que las vacunas que se administran ampliamente "no necesariamente significan que sucederán cosas malas".

Sin embargo, tenía preguntas sobre cómo se estaba evaluando a las personas en el programa de emergencia.

“Esta es una gran cantidad de personas, pero no están en ensayos clínicos. Se desconoce exactamente cómo se está dando seguimiento a estas personas ”, dijo Ding. "Si pudieran ser más transparentes sobre cómo lo hacen, probablemente será una mejor garantía", añadió.

Uso de emergencia

Zheng Zhongwei, director que supervisa el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus en la Comisión Nacional de Salud de China, dijo el 20 de octubre que hasta el momento no se habían reportado eventos adversos graves en el programa de uso de emergencia y que existe un sistema para el seguimiento de los que reciben las inyecciones de esta manera. La Administración Nacional de Productos Médicos, el regulador de medicamentos de China, se negó a comentar después de la conferencia de prensa del 20 de octubre.

Esa no ha sido la experiencia de Beijinger, quien le dijo a Bloomberg que recibió dos inyecciones de una vacuna contra el coronavirus a principios de este año, y que su familia también fue vacunada. El hombre, que no quiso ser identificado porque había firmado un acuerdo de confidencialidad, dijo que no experimentó efectos adversos, pero que no hubo seguimiento después de la vacunación. Había un número de teléfono en el certificado de vacunación, pero no indicaba para qué era.

Otros con los que habló Bloomberg, incluido un empleado de una empresa estatal, dijeron que se dejó en claro que deberían comunicarse con el desarrollador si hubiera una reacción adversa grave a la vacuna que recibieron bajo el programa de uso de emergencia, pero sus casos no serían seguido activamente.

China National Biotec no respondió a las consultas sobre el programa de uso de emergencia. El portavoz de Sinovac dijo que el uso de emergencia de sus inyecciones experimentales lo proporciona el sistema de inoculación existente en el país, que cuenta con un mecanismo de monitoreo, y que el monitoreo no lo realiza la empresa.

Moderna, Pfizer, AstraZeneca, J&J, las principales empresas de Estados Unidos y el Reino Unido, en las pruebas de etapa final, han publicado protocolos detallados con los métodos y procedimientos que se siguen en esos ensayos. Solo una de las tres empresas chinas, Sinovac, ahora en la tercera fase de pruebas, dijo que está poniendo su protocolo a disposición del público. Eso significa que los académicos independientes no tienen forma de evaluar qué tan bien diseñados están algunos de los ensayos chinos de última etapa. CanSino se negó a compartir su protocolo cuando lo solicitó Bloomberg, mientras que China National Biotec no respondió a una consulta de Bloomberg sobre su protocolo de prueba.

Programa de ultramar

China ha dicho que pondrá a disposición de todo el mundo vacunas exitosas a través de acuerdos bilaterales y la iniciativa Covax para distribuirlas.

Sin embargo, los desarrolladores de vacunas chinos enfrentan un escrutinio adicional debido al historial mixto de la industria en casa. En el pasado, los organismos gubernamentales han detectado problemas como el almacenamiento inadecuado de algunas vacunas. En 2018, los consumidores protestaron frente a las oficinas gubernamentales después de que los reguladores dijeron que dos fabricantes de medicamentos, Changsheng Bio-technology y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, habían vendido vacunas ineficaces.

Sinopharm Group, la empresa matriz de China National Biotec, también es la empresa matriz del Instituto Wuhan. En ese momento, destituyó a un ejecutivo de la subsidiaria a cargo de la producción y emitió severas advertencias y multas a otros. Changsheng dijo que detuvo la producción de vacunas problemáticas y sintió un profundo remordimiento y vergüenza.

Los ejecutivos chinos dicen que el escrutinio regulatorio se ha endurecido y también los estándares de la industria de las vacunas. El regulador de medicamentos de China ha dicho públicamente que no requerirá ninguna o una incidencia extremadamente baja de reacciones adversas graves para aprobar cualquier vacuna contra el coronavirus.

El control de calidad y los estudios clínicos de la industria ahora están totalmente en línea con los estándares internacionales, dijo Zhang Lan, vicepresidenta de Hangzhou Tigermed Consulting, que está realizando un ensayo para una de las vacunas contra el coronavirus chino, aunque no especificó cuál debido a las reglas de divulgación.

"¿La situación que surge del ensayo de Johnson & Johnson tiene que suceder con estos candidatos a las vacunas chinas?", preguntó Zhang. "Creo que es demasiado pronto para hacer una llamada y tenemos que esperar los resultados y los datos", concluyó.

Con la asistencia de Jinshan Hong y Riley Griffin.

