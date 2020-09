¿Sabes qué son los agujeros negros? Te contamos en 8 puntos

Los agujeros negros son uno de los grandes misterios del Universo. Este miércoles, científicos dieron a conocer el descubrimiento de una colisión de dos de ellos, los cuales provocaron en mayo de 2019 una explosión, la más grande desde el Big Bang.

“Suena como un golpe sordo”, comentó Alan Weinstein, del Instituto Tecnológico de California y parte de dicha investigación. “No suena como gran cosa en un altavoz”.

Si quieres conocer más sobre los agujeros negros, que hasta algunos grupos musicales se han basado en ellos para titular sus canciones, te explicamos en los siguientes puntos.

1. Si bien no existe una definición como tal sobre ellos, National Geographic los describe como "restos fríos de antiguas estrellas". También se les conoce por ser una región infinita dentro del espacio.

2. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), los agujeros negros tienen "la mayor cantidad de materia en el menor espacio que ningún otro objeto del Universo".

3. Además, tienen una gran fuerza de gravedad, por lo que hasta las estrellas pueden ser 'absorbidas' por ellos.

4. Hay al menos dos tipos de agujeros negros: estelares y supermasivos. Los primeros son de menor proporción (similar al de una ciudad pequeña) y se forman cuando se colapsa una estrella. Los segundos son miles de millones más grandes que el Sol y alrededor de ellos giran galaxias enteras.

5. ¿Crees que el negro es su verdadero color? Los científicos han detectado que emiten luz, por lo que es poco probable que sean totalmente oscuros.

6. Durante años, los astrónomos han estudiado a estos 'peculiares' fenómenos. Una de las misiones fue la 'comandada' por el telescopio espacial XMM-Newton, que se lanzó en 1999 por la NASA y la Agencia Espacial Europea.

7. Si te preguntas si la Tierra puede caer en un agujero negro, la respuesta es sí. "Pero es muy poco probable y tendríamos algunas advertencias antes de que suceda algo realmente malo", según el astrónomo Christopher Springob, quien hizo un análisis publicado en el sitio web de la Universidad de Cornell.

8. ¿Qué pasaría con nosotros si la Tierra fuese 'engullida' por uno de ellos? Sufriríamos del fenómeno de 'espaguetización'.

"Imagina que te diriges con los pies por delante hacia un agujero negro. Dado que sus pies están físicamente más cerca del agujero negro, sentirán un tirón de gravitación más fuerte hacia él que su cabeza. Peor aún, tus brazos, en virtud del hecho de que no están en el centro de tu cuerpo, serán atraídos en una dirección (vectorial) ligeramente diferente a la de tu cabeza. Esto hará que partes del cuerpo hacia los bordes se lleven hacia adentro. El resultado neto no es solo un alargamiento del cuerpo en general, sino también un adelgazamiento (o compresión) en el medio. Por lo tanto, su cuerpo o cualquier otro objeto, como la Tierra, comenzará a parecerse a un espagueti mucho antes de que llegue al centro del agujero negro", escribió Kevin Pimbblet, profesor de Física en la Universidad de Hull, Reino Unido, para The Conversation.

