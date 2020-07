¿Quieres ver el cometa NEOWISE en México? Esto te recomienda la UNAM

El cometa NEOWISE lleva ya algunos días engalanando el cielo del planeta Tierra.

En las pasadas dos semanas, el objeto astronómico se ha podido ver a simple vista en el hemisferio Norte del planeta antes del amanecer, entre las 06:00 y las 07:00 horas, mirando hacia el noreste.

Desde esta semana y en los siguientes días, la dinámica para poder ver a NEOWISE en esta región, que incluye a México, cambiará un poco.

El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) da algunas recomendaciones para que puedas ver al cometa, el cual no podrá volverse a observar desde la Tierra hasta dentro de 6 mil 800 años.

1. Así como en los primeros 15 días de julio podías verlo al amanecer, ahora NEOWISE hará su aparición después del atardecer.

El Instituto de Astronomía menciona que deberás observar al cielo una hora después del atardecer, que en la Ciudad de México es las 20:16 horas de este miércoles.

2. ¿Hacia dónde mirar? Lo mejor es que te encuentres en algún lugar alto y mirar hacia el noroeste. La mayoría de los smartphones tienen incluida una app de 'Brújula'. Si cuentas con ella, debes buscar en dirección NO o NW (abreviaciones para noroeste en español e inglés, respectivamente). Si no tienes esta herramienta en tu celular, en la tienda de aplicaciones de tu sistema operativo hay diversas opciones para elegir.

3. Uno de los factores más importante es encontrarte en horizontes limpios. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya mucha contaminación en el ambiente, que no esté nublado o que no haya mucha iluminación. Cualquiera de estas tres puede arruinar tu vista de NEOWISE. Para tener una mejor experiencia, se recomienda usar binoculares para la observación.