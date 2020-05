¿El avispón gigante será una amenaza para México? Esto dice un investigador de la UNAM

Si estabas preocupado por el avispón asiático gigante, también conocido como el 'avispón asesino', este no será una amenaza para México, aseguró Alejandro Zaldívar Riverón, investigador del Instituto de Biología de la UNAM y curador en jefe de la Colección Nacional de Insectos.

El experto llamó a no alarmarse por lo difundido en algunos medios de información, ni matar a cualquier abeja o avispón que vean. “Sería peligroso porque son indispensables para el mantenimiento de los ecosistemas” .

La también conocida como avispa mandarina ni siquiera se ha establecido en Canadá o Estados Unidos, “es descabellado suponer que viajará hacia el sur y llegará a México”, afirmó Zaldívar Riverón.

En los últimos años se han registrado algunos ejemplares de la Vespa mandarinia en la Unión Americana, pero solo son introducciones accidentales, casos aislados que llegaron en mercancías provenientes de países asiáticos, aseguró el experto.

No hay fuentes confiables que sugieran su llegada a México, insistió el especialista en Hymenoptera, del Departamento de Zoología de la máxima casa de estudios del país.

"No se debe olvidar que cada especie animal o vegetal tiene ciertos requerimientos ecológicos, y de acuerdo con las características ambientales de los sitios donde se distribuye naturalmente esta avispa, es poco probable que se establezca en Canadá o el norte de EU, y luego viaje, cruce zonas áridas y desiertos hasta llegar a nuestro territorio".

El experto recordó que este insecto himenóptero pertenece al género Vespa, representado por poco más de 20 especies. Su distribución original es principalmente en zonas subtropicales de Asia y algunas regiones de Europa. “Son organismos considerablemente grandes en comparación con otros miembros del orden Hymenoptera, como hormigas o abejas”.

Las avispas del género Vespa son depredadoras, se alimentan principalmente de otros insectos o pequeños artrópodos, y varias especies tienen preferencia por abejas mieleras. Su organización social es por castas: reina y obreras, morfológicamente diferenciadas.

Características

El avispón asiático gigante, que en las últimas semanas ha tenido revuelo en varios medios de comunicación, se distribuye en la India, Sri Lanka, Bután, Nepal, Birmania, Tailandia, Laos, Vietnam, Malasia, China Hong Kong, Taiwán, el extremo este de Rusia, Corea y Japón.

Vespa mandarina usualmente anida a nivel del suelo y en ocasiones usa madrigueras de mamíferos o cavidades de raíces, donde la reina comienza a desarrollar su colonia. Es la especie más grande de su género, llega a medir hasta 5.5 centímetros y se le conoce por su predilección de atacar panales de abejas.

Zaldívar Riverón recordó que la falsa alarma comenzó por un registro en septiembre del año pasado, porque en una isla de Vancouver, Canadá, se encontró un nido de esta especie, el cual se eliminó de inmediato. En noviembre hubo un registro de un ejemplar en el estado de Washington, Estados Unidos. Este año se hallaron abejas decapitadas en este estado.

“Un avispón gigante llega a matar por minuto hasta a 40 individuos de Apis mellifera, la abeja europea o doméstica. Se lleva a los individuos adultos para alimentar a sus larvas en su propia colonia”, pero eso no significa que haya indicios de que se ha establecido en la Unión Americana, reiteró.

Recalcó que la población en México no debe inquietarse ante lo difundido por “unos cuantos medios informativos alarmistas”, ni comenzar a matar a cualquier abeja o avispón que vean.

No hay que entrar en pánico, pues este insecto no llegará en el corto o mediano plazo a nuestro territorio, aseguró, y recomendó a la población, en caso de encontrar una avispa (que con seguridad no será el avispón gigante) y tener curiosidad, tomarle una foto y enviarla a la página Naturalista, en donde entomólogos y taxónomos ayudarán a su identificación.