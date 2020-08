¡Mira al cielo! Ya vienen las Perseidas, la lluvia de estrellas más espectacular del año

Las brillantes Perseidas son quizás la lluvia de estrellas más popular del año. Los amantes de la astronomía esperan ver la mayor cantidad de meteoros durante el pico de este fenómeno durante la madrugada y el amanecer de este 12 de agosto, según información de la NASA.

Los meteoros conocidos como las Perseidas, son causados por los escombros que dejó el cometa Swift-Tuttle, comenzaron a cruzar los cielos a fines de julio y alcanzarán su punto máximo en las horas previas al amanecer de este miércoles.

Es una de las mejores lluvias de meteoros del año debido a que en el verano el clima es agradable. Sin embargo vendrá con la fase lunar (cuarto menguante), que impide ver el pico de la lluvia, reduciendo los meteoros visibles de más de 60 por hora a 15-20, informó la NASA en un comunicado.

Aunque las Perseidas por sí solas son ricas en meteoritos brillantes y bolas de fuego, valdrá la pena salir muy temprano la mañana de este miércoles para ver algunos de los fuegos artificiales de la naturaleza.

¿Por qué Perseidas?

Todos los meteoros asociados con una lluvia en particular tienen órbitas similares y todos parecen provenir del mismo lugar en el cielo, llamado radiante. Las lluvias de meteoritos toman su nombre por la ubicación del radiante. La Perseida radiante está en la constelación de Perseo.

¿Qué hora será la ideal para verlas?

De acuerdo con la NASA, las Perseidas se verán mejor entre las 02:00 horas de la madrugada y el amanecer de este miércoles 12 de agosto. La Luna sale alrededor de la medianoche, por lo que su brillo afectará la ventana de visualización máxima.

Asimismo, puedes subir a tu azotea alrededor de las 21:00 horas y ver algunas Perseidas. Aunque no verás tantas como en las primeras horas del miércoles.

Si el clima no coopera, habrá una transmisión en vivo de la lluvia de meteoros desde una cámara en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama. Estará disponible en el Facebook Meteor Watch de la NASA a partir de las 20:00 horas (19:00 horas tiempo de México) del 11 de agosto y continuará hasta el amanecer del 12 de agosto.

Si no está nublado, elige un lugar de observación lejos de luces brillantes, y prepara todo para recostarte y mirar el cielo. No necesitas ningún equipo especial para verlas. Los meteoros generalmente se pueden ver en todo el firmamento, así que no te preocupes por mirar en una dirección en particular.

La NASA recomienda que tus ojos se adapten a la oscuridad (unos 30 minutos), así verás más meteoros de esa manera. Trata de mantenerte alejado de tu celular o algún dispositivo móvil, ya que mirar dispositivos con pantallas brillantes afectará negativamente tu visión nocturna.