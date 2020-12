Los ovnis se han convertido en una especie de nueva religión, relata un astrónomo

Si los extraterrestres inteligentes visitan la Tierra, sería uno de los eventos más profundos de la historia de la humanidad.

Las encuestas muestran que casi la mitad de los estadounidenses creen que los extraterrestres han visitado la Tierra, ya sea en el pasado antiguo o recientemente. Ese porcentaje ha ido aumentando. La creencia en las visitas extraterrestres es mayor que la creencia de que Pie grande es una criatura real, pero menos que la creencia de que los lugares pueden ser perseguidos por espíritus.

Los científicos descartan estas creencias por no representar fenómenos físicos reales. No niegan la existencia de extraterrestres inteligentes. Pero pusieron un listón muy alto como prueba de que nos han visitado criaturas de otro sistema estelar. Como dijo Carl Sagan, "las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias".

Soy un profesor de astronomía que ha escrito extensamente sobre la búsqueda de vida en el universo. También doy una clase en línea gratuita sobre astrobiología. Revelación completa: personalmente no he visto un ovni.

Objetos voladores no identificados

OVNI significa objeto volador no identificado. Nada más y nada menos.

Hay una larga historia de avistamientos de ovnis. Los estudios de la Fuerza Aérea sobre ovnis se han realizado desde la década de 1940. En los Estados Unidos, la “zona cero” de los ovnis ocurrió en 1947 en Roswell, Nuevo México. El hecho de que el incidente de Roswell se explicara pronto como el aterrizaje forzoso de un globo militar a gran altitud no detuvo una ola de nuevos avistamientos. La mayoría de los ovnis se les aparecen a las personas en los Estados Unidos. Es curioso que Asia y África tengan tan pocos avistamientos a pesar de su gran población, y aún más sorprendente que los avistamientos se detengan en las fronteras de Canadá y México.

La mayoría de los ovnis tienen explicaciones mundanas. Más de la mitad se puede atribuir a meteoros, bolas de fuego y al planeta Venus. Estos objetos brillantes son familiares para los astrónomos, pero el público no suele reconocerlos. Los informes de visitas de ovnis inexplicablemente alcanzaron su punto máximo hace unos seis años.

Muchas personas que dicen haber visto ovnis son paseadores de perros o fumadores . ¿Por qué? Porque son los que más están afuera. Los avistamientos se concentran en las horas de la noche, particularmente los viernes, cuando muchas personas se relajan con una o más bebidas.

Algunas personas, como el exempleado de la NASA James Oberg, tienen la fortaleza para rastrear y encontrar explicaciones convencionales para décadas de avistamientos de ovnis. La mayoría de los astrónomos encuentran inverosímil la hipótesis de las visitas extraterrestres, por lo que concentran su energía en la apasionante búsqueda científica de vida más allá de la Tierra.

¿Estamos solos?

Mientras los ovnis continúan girando en la cultura popular, los científicos están tratando de responder a la gran pregunta que plantean los ovnis: ¿estamos solos?

Los astrónomos han descubierto más de 4 mil exoplanetas , o planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, un número que se duplica cada dos años. Algunos de estos exoplanetas se consideran habitables, ya que están cerca de la masa de la Tierra y a la distancia adecuada de sus estrellas para tener agua en sus superficies. El más cercano de estos planetas habitables está a menos de 20 años luz de distancia , en nuestro "patio trasero" cósmico. La extrapolación de estos resultados conduce a una proyección de 300 millones de mundos habitables en nuestra galaxia. Cada uno de estos planetas similares a la Tierra es un experimento biológico potencial, y han pasado miles de millones de años desde que se formaron para que se desarrollara la vida y surgiera la inteligencia y la tecnología.

Los astrónomos están muy seguros de que hay vida más allá de la Tierra. Como dice el astrónomo y cazador de exoplanetas Geoff Marcy , "el universo aparentemente está repleto de los ingredientes de la biología". Hay muchos pasos en la progresión desde tierras con condiciones adecuadas para la vida hasta extraterrestres inteligentes que saltan de estrella en estrella. Los astrónomos usan la Ecuación de Drake para estimar el número de civilizaciones alienígenas tecnológicas en nuestra galaxia. Hay muchas incertidumbres en la Ecuación de Drake, pero interpretarla a la luz de los recientes descubrimientos de exoplanetas hace que sea muy poco probable que seamos la única, o la primera, civilización avanzada .

Esta confianza ha impulsado una búsqueda activa de vida inteligente , que hasta ahora no ha tenido éxito. Entonces, los investigadores han reformulado la pregunta "¿Estamos solos?" a "¿Dónde están?"

La ausencia de evidencia de extraterrestres inteligentes se llama la paradoja de Fermi. Incluso si los extraterrestres inteligentes existen, hay una serie de razones por las que es posible que no los hayamos encontrado y que ellos no nos hayan encontrado a nosotros. Los científicos no descartan la idea de los extraterrestres. Pero no están convencidos ya que la evidencia hasta la fecha no es confiable o porque hay muchas otras explicaciones más mundanas.

Mito y religión modernos

Los ovnis son parte del panorama de las teorías de la conspiración, incluidos los relatos de abducción por extraterrestres y círculos de cultivos creados por extraterrestres. Sigo siendo escéptico de que seres inteligentes con tecnología muy superior viajen billones de millas solo para presionar nuestro trigo.

Es útil considerar a los ovnis como un fenómeno cultural. Diana Pasulka, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, señala que los mitos y las religiones son medios para lidiar con experiencias inimaginables. En mi opinión, los ovnis se han convertido en una especie de nueva religión estadounidense.

Entonces no, no creo que la creencia en los ovnis sea una locura, porque algunos objetos voladores no están identificados y la existencia de extraterrestres inteligentes es científicamente plausible.

Pero un estudio de adultos jóvenes encontró que la creencia OVNI está asociada con la personalidad esquizotípica, una tendencia hacia la ansiedad social, ideas paranoicas y psicosis transitoria. Si crees en los ovnis, puedes mirar qué otras creencias no convencionales tienes.

No estoy firmando en la “religión” OVNI, así que llámame agnóstico. Recuerdo el aforismo popularizado por Carl Sagan : "vale la pena mantener la mente abierta, pero no tan abierta que se te caiga el cerebro".

Chris Impey , autor del artículo, es profesor distinguido de Astronomía de la Universidad de Arizona.