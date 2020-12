Lluvia de estrellas y eclipse total de Sol: los eventos astronómicos que nos regalará diciembre

Es hora de planificar ante los próximos eventos astronómicos destacados que se vivirán en este mes de diciembre, que estará lleno de sorpresas que van más allá de los eventos habituales que ocurren en esta época del año . En primer lugar está el eclipse total de sol y la lluvia de estrellas.

Las Gemínidas, suelen ser muy intensas (120 meteoros por hora) produciendo una espectacular lluvia de estrellas. Así que apúntate al desafío de capturar este evento, ya que según datos de la NASA, el cielo estará despejado.

Lluvia de estrellas de las Gemínidas

En la noche del 13 al 14 de diciembre se pintará en el cielo nocturno el pico de la lluvia de meteoros Gemínidas. Por lo general, es una de las lluvias más espectaculares del año, y se extiende del 4 al 17 de diciembre anualmente. La lluvia alcanzará su punto máximo antes del amanecer del lunes 14 de diciembre.

Los meteoros Gemínidas a menudo son brillantes, de colores intensos y se mueven más lentamente que el promedio porque son producidos por partículas arrojadas por un asteroide designado 3200 Phaethon.

El mejor momento para observar a las Gemínidas será desde la oscuridad total del domingo hasta el amanecer del lunes por la mañana. Aproximadamente a las 02:00 horas, el cielo se dirigirá hacia la parte más densa del campo de escombros, y es posible alcanzar hasta 120 meteoros por hora en condiciones de cielo oscuro.

Eclipse total de Sol

Aprovecha esta oportunidad única para viajar a un lugar en donde se pueda apreciar este fenómeno astronómico el mismo día que las Gemínidas alcanzarán su punto máximo. El próximo eclipse de este tipo será hasta el 4 de diciembre de 2021.

La Luna pasa frente al Sol, creando un eclipse total de Sol. Aunque esta información depende de tu ubicación, este fenómeno solo será visible en el Océano Pacífico sur, el centro de Chile, el centro de Argentina y el Océano Atlántico sur. El eclipse parcial será visible en la mayor parte del sur del Océano Pacífico y en la mayor parte de América del Sur.

La sombra de la luna entrará en contacto por primera vez con la Tierra a las 14:33 (horas) GMT (Greenwich Mean Time) en el Océano Pacífico a unas 2 mil 425 millas (3 mil 900 km) al sureste de Hawái. Durante los 97 minutos necesarios para que la umbra de la luna toque tierra en la costa de Chile a las 16:00 GMT.

El invierno en el hemisferio norte comenzará oficialmente el lunes 21 de diciembre. En ese momento, el sol alcanzará el solsticio, su declinación más al sur del año, lo que dará como resultado el sol del mediodía más bajo, la cantidad de luz más corta del año para el hemisferio norte y la cantidad más larga para el hemisferio sur. Después del solsticio de diciembre, las horas de luz comenzarán a aumentar para el hemisferio norte.

Gran conjunción de Júpiter y Saturno

La gran conjunción de Júpiter y Saturno será un espectáculo raro pero que vale la pena vivir. En el cielo del suroeste después de la puesta del sol del lunes 21 de diciembre, el movimiento orbital más rápido de Júpiter lo llevará a 0.1 grados de Saturno más lento, haciendo que los dos planetas aparezcan, a simple vista, como un solo objeto brillante.

Ambos planetas no han estado tan cerca desde que Galileo usó su catalejo en 1623, y no volverán a encontrarse tan cerca hasta 2080. Los dos planetas aparecerán fácilmente juntos en el campo de visión de un telescopio de jardín con gran aumento. Deberás comenzar a observarlos tan pronto como puedas encontrarlos en el cielo al oscurecer, porque se pondrán en el oeste. No esperes hasta el 21 de diciembre para ver esta espectacular conjunción.

Lluvia de estrellas Úrsidas

En la noche del 21 al 22 de diciembre se produce el pico de la lluvia de estrellas de las Úrsidas. La lluvia anual de meteoros Úrsidas, producida por los escombros arrojados por el cometa periódico 8P / Tuttle, se extiende del 17 al 23 de diciembre. La lluvia alcanzará su punto máximo durante las primeras horas del martes 22 de diciembre, cuando se observan de 5 a 10 meteoros por hora.

El mejor momento para mirar serán las horas antes del amanecer. Una luna creciente y medio iluminada se habrá puesto alrededor de la medianoche, dejando el cielo agradable y oscuro para ver meteoros. Las verdaderas Úrsidas parecerán irradiar desde una posición en el cielo sobre la Osa Menor cerca de Polaris, pero los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo.

Luna llena

¡Es hora de disfrutar de la última Luna Llena del año! Este 30 de diciembre la Luna está en el lado opuesto de la Tierra por lo que el sol la ilumina por completo. Conocida tradicionalmente como la luna del roble, la luna fría y la luna de las largas noches, siempre brilla en las estrellas de Géminis o cerca de ellas. Dado que está enfrente del sol en este día del mes, la luna está completamente iluminada y sale al atardecer y se pone al amanecer. Las lunas llenas durante los meses de invierno llegan tan alto en el cielo como el sol del mediodía de verano y proyectan sombras similares.

