La vacuna de Oxford contra COVID es la más prometedora hasta ahora: investigador de UCLA

Francisco Javier Ibarrondo, investigador en el departamento de medicina de UCLA, indicó que la vacuna que realiza la Universidad de Oxford es la más prometedora hasta este momento contra el COVID-19.

"La más prometedora es la que está desarrollando Oxford, realmente son resultados que llaman al optimismo porque genera anticuerpos, anticuerpos neutralizantes (del coronavirus) y respuestas celulares, que son otra gama de respuesta inmunológica que (la vacuna) debe generar para proteger del virus", indicó el especialista en entrevista con Adela Micha para En EF y Por Adela.

"Dos de los tres estudios que se han hecho (sobre la vacuna de Oxford) muestran que la vacuna genera este tipo de protección", detalló.

Por el contrario, de la vacuna que desarrolla Moderna solo se han publicado resultados positivos sobre anticuerpos.

El experto detalló que una vacuna ideal contra el coronavirus tiene que garantizar inmunidad por un largo plazo, generar anticuerpos y provocar que las células ataquen al SARS-Cov-2.

"Cuando usted diseña una vacuna lo primero que espera es que genere anticuerpos neutralizantes (del virus) y lo segundo es que genere una respuesta celular importante. La vacuna idealmente debe generar anticuerpos durante largo tiempo y una respuesta celular efectiva", dijo.

"El que no genere anticuerpos o deje de generar anticuerpos neutralizantes no quiere decir que no sea efectiva", añadió.

Actualmente, se están desarrollando más de 160 vacunas a nivel mundial, impulsadas por el programa Operación Warp Speed del Gobierno de Estados Unidos y otras iniciativas para acelerar su desarrollo.

Las vacunas de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, Moderna y una asociación de Pfizer con BioNTech están entre las más avanzadas.

El laboratorio chino CanSino Biologics recibió autorización para una distribución limitada de su vacuna entre los militares chinos, y el Ministerio de Defensa de Rusia sugirió que su vacuna experimental respaldada por el Estado pronto podría estar lista para su uso.

La vacuna de Oxford está hecha a partir de un virus inofensivo que ha sido alterado para producir la proteína espiga de la superficie del patógeno SARS-CoV-2.

Hasta ahora, se ha comprobado que aumenta los niveles tanto de anticuerpos neutralizantes protectores como de células T inmunes que atacan al virus, según los resultados de un estudio preliminar publicado en una revista médica en julio pasado.