¿La NASA halló un universo paralelo? Esto es lo que sabemos

No es una historia de Marvel. Diversos medios internacionales han retomado una investigación de científicos de la NASA sobre un supuesto universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás. Sin embargo, ¿cuál es la realidad detrás de esta información?

Un equipo de investigadores afirmó que "una fuente de partículas de alta energía que brotan del hielo" en la Antártida puede ser prueba de un universo paralelo. Este y fue registrado por la Antena Transitoria Impulsiva Antártica de la NASA (ANITA).

Financiado por la agencia estadounidense, ANITA es un radiotelescopio y su objetivo principal es detectar baños de aire de rayos cósmicos a través de señales de ondas de radio después de rebotar en el hielo.

Peter Gorham, el principal investigador y profesor de física de la Universidad de Hawái, Peter Gorham, dijo que en 2016 los investigadores realizaron una inspección más cercana de los datos y encontraron un fenómeno parecido a un "baño de rayos cósmicos al revés".

Según los científicos, ANITA logró detectar la 'fuente' de partículas de alta energía en 2006 y 2014, pero inicialmente las consideraron como ruido de fondo o problemas técnicos.

"Lo que vimos es algo que se parecía a un rayo cósmico, como se ve reflejado en la capa de hielo. Era como si el rayo cósmico hubiera salido del hielo. Una cosa muy extraña", dijo el profesor Gorham.

Sin embargo, se trata de una interpretación de un artículo del propio Gorham publicado en abril por New Scientist, y que se tituló ‘We may have spotted a parallel universe going backwards in time’ (Puede que hayamos descubierto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo).

Hasta el momento la NASA no se ha pronunciado sobre esta posibilidad, además porque no se trata de una teoría de la agencia estadounidense, sino de una de las posibles interpretaciones de este extraño fenómeno.