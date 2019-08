¿Has querido cambiar de profesión? Esta psicóloga te dice que no eres el único

Rebecca Fraser-Thill fue instructora en Bates College durante aproximadamente una década cuando comenzó a notar que, solo unos años después de la graduación, muchos de sus estudiantes favoritos ya estaban en medio de una crisis profesional.

"Lo que a menudo escucho es: "Estoy trabajando en algo con lo que me topé, soy miserable y no tengo idea de qué hacer a continuación", dijo. Para Fraser-Thill, que enseña psicología del desarrollo, tenía sentido.

En la edad adulta temprana, tendemos a gravitar hacia carreras basadas en las personas más cercanas a nosotros: lo que los miembros adultos de la familia hacen para ganarse la vida o lo que nuestros amigos planean hacer.

Nuestros 20 años nos llevan a través de un proceso de 'individualización', donde obtenemos un mejor sentido de nuestros propios valores y talentos. Ahí es cuando comienza la inquietud.

Gran parte de la orientación que existe sobre el cambio de carrera está enfocada hacia las transiciones de la mediana edad (profesionales de entre 40 y 50 años en busca de un 'segundo aire'), pero hoy en día, el momento más común para cambiar de carrera es mucho más joven.

En una encuesta de solicitantes de empleo de 34 años o menos realizada por ZipRecruiter, menos de la mitad de los encuestados dijeron que esperaban permanecer en la misma industria a largo plazo. Entre los trabajadores de 25 a 34 años contactados por el sitio de empleos Monster.com, el 26 por ciento se vio moviéndose hacia una nueva carrera en los próximos cinco años.

Hace siete años, Fraser-Thill comenzó a trabajar como entrenadora profesional, enfocándose en ayudar a los jóvenes profesionales a realizar una transición hacia un trabajo más satisfactorio.

"La frase clave que veo todo el tiempo en los formularios de admisión es 'me siento atorada'", comentó. Su método, desarrollado por Jenny Blake, exgerente de programas de desarrollo profesional en Google y autora del libro Pivot: The Only Move That Matters Is Your Next One, consiste en alejar a sus clientes de soñar despiertos y tomar medidas concretas.

El proceso comienza con la definición de ¿cómo se ve 'grandioso'? (¿Qué partes de su rol actual le funcionan? ¿Qué es lo que le importa? ¿En qué es realmente bueno?) Y luego comienza una campaña agresiva de recolección de información para trabajos que emparejar. Muy a menudo, destacó, nuestro instinto inicial sobre el próximo movimiento se demuestra incorrecto.

Tomemos como ejemplo a Nicole Twohy, quien comenzó a comercializar en una empresa de biotecnología. A los 25 años, ya se sentía agotada. La cultura corporativa no encajaba bien, y el trabajo no era lo suficientemente creativo, dijo.

Twohy pensó que podría ser más feliz en un papel en una agencia de publicidad. "Luego hablé con la gente de las grandes agencias, y me quedó claro que lo que estaba buscando no era solo un trabajo más creativo, sino un trabajo con el que me sentía más conectada personalmente", señaló.

Después de meses de investigación y entrevistas informativas, Twohy terminó inscribiéndose en una escuela culinaria. Comenzó a impartir clases de cocina y a diseñar comida para sesiones de fotos. Hoy, dirige un negocio exitoso como estilista de alimentos independiente.

La mayoría de las veces, un cambio no necesita ser radical para ser transformador. Una manera particularmente efectiva de ser más feliz en su carrera es a través de la 'creación de empleos', que significa encontrar formas de cambiar su rol actual para hacer un mejor uso de sus habilidades e intereses.

Jack, un cliente de Fraser-Thill de 31 años que solicitó el anonimato para evitar alertar a su empleador, tenía poco más de 20 años y trabajaba como gerente de proyectos en la industria de servicios financieros cuando se dio cuenta de que prefería pasar su tiempo en datos ciencia.

"Me hubiera encantado saltar del barco y comenzar de cero, pero no tenía las habilidades suficientes para hacerlo", mencionó. Jack comenzó a aprender sobre la floreciente carrera en su tiempo libre, primero a través de recursos gratuitos en línea, luego en las clases nocturnas.

Con un año de desarrollo de habilidades en su haber, se ofreció como voluntario para proyectos relacionados con la ciencia de datos en su empresa. "Cuando puse mis pies en la dirección correcta, toda la dinámica cambió", puntualizó. "Dejé de sentirme atrapado".

Fraser-Thill favorece la estrategia de Jack: es una buena idea conservar su trabajo actual mientras "construye una pista" para una transición eventual.