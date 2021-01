Esto es lo que necesitas saber sobre las reacciones alérgicas a las vacunas contra COVID-19

Como todos los medicamentos nuevos, las vacunas COVID-19 que han sido autorizadas en los países occidentales tienen algunos problemas de seguridad y efectos secundarios.

Muchas personas que recibieron las dos primeras inyecciones, una de Pfizer y BioNTech y otra de Moderna, han experimentado fiebre, dolor de cabeza y dolor en el lugar de la inyección.

Estos efectos secundarios generalmente desaparecen rápidamente.

Hasta 10 personas han tenido una reacción alérgica grave, llamada anafilaxia, a las vacunas.

1. ¿Qué es la anafilaxia?

El cuerpo lucha contra los invasores extraños a través de una variedad de mecanismos que incluyen la producción de proteínas protectoras llamadas anticuerpos, la liberación de toxinas que matan a los microbios y la formación de células guardianas para combatir la infección. Como en cualquier conflicto, a veces el esfuerzo por repeler una infección puede ser perjudicial. En casos raros, puede producir una inflamación descontrolada e hinchazón de los tejidos en una reacción alérgica grave llamada anafilaxia.

Hasta el 5 por ciento de las personas en EU ha tenido una reacción de este tipo a diversas sustancias. Puede ser fatal si, por ejemplo, las vías respiratorias de la persona se cierran por inflamación, aunque las muertes son raras. Las alergias a las picaduras de insectos y los alimentos pueden provocarlo, aunque las reacciones a los medicamentos son las causas más comunes de muertes por anafilaxia en EU y Reino Unido.

2. ¿Dónde han desencadenado casos las vacunas COVID?

Una presentación del 19 de diciembre de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU hizo referencia a dos casos de anafilaxia asociados con la vacuna Pfizer-BioNTech en Reino Unido y seis en EU. Un trabajador de la salud en Alaska que recibió una inyección tuvo que ser hospitalizado durante la noche. Más adelante en el mes, en Israel, que está desplegando la vacuna Pfizer-BioNTech, un hombre sufrió un shock anafiláctico una hora después de recibir una inyección, según el Jerusalem Post. Dijo que había tenido reacciones anteriores a la penicilina, informó el periódico. Y un médico de Boston con alergia a los mariscos informó haber tenido una reacción anafiláctica a la vacuna de Moderna. Ninguna de las reacciones resultó en la muerte.

3. ¿Antes ya se había relacionado la anafilaxia con las vacunas?

Sí. Un estudio de 2016 en el Journal of Allergy and Clinical Immunology encontró 33 casos confirmados de anafilaxia desencadenada por vacunas que ocurrieron después de 25 millones 173 mil 965 dosis de inoculaciones, una tasa de aproximadamente 1.31 por millón de dosis. Hasta ahora, la tasa de casos conocidos relacionados con la administración de aproximadamente 3 millones de dosis de las vacunas Pfizer y Moderna parece ser más del doble, pero sigue siendo muy baja.

Te recomendamos:

Suben llamadas al 911 por COVID-19 en CDMX; se registran 560 en un solo día

4. ¿Cuánto dura el riesgo?

Normalmente no mucho. Las reacciones anafilácticas normalmente ocurren entre minutos y horas después de la exposición a una sustancia específica, dijo Michael Kinch, experto en desarrollo de fármacos y vicerrector asociado de la Universidad de Washington en St. Louis. De los 29 casos en los que se documentó el lapso de tiempo en el estudio de 2016, los síntomas de anafilaxia comenzaron en 30 minutos en ocho casos, en los siguientes 90 minutos en otros ocho, en dos a cuatro horas en 10 casos, en cuatro a ocho horas en dos casos y al día siguiente en uno.

5. ¿Qué se está haciendo?

Reino Unido y EU han aconsejado a las personas alérgicas a cualquier componente de la vacuna COVID que no la reciban. La anafilaxia se puede contrarrestar rápidamente con antihistamínicos e inyectores de adrenalina como Epi-Pen de Mylan NV, que ralentizan o detienen las reacciones inmunitarias, y los trabajadores de la salud que administran la vacuna mantienen estos elementos a la mano. Estos tratamientos no anulan los efectos beneficiosos de las vacunas. En EU, los trabajadores de la salud están observando a cualquier persona que haya recibido la vacuna durante al menos 15 minutos después de la inyección para detectar signos de una reacción. Las personas que han tenido reacciones a una primera dosis de vacuna no deberían recibir una segunda, según los CDC .

6. ¿Sabemos qué está causando las reacciones?

Eso no está claro. Los dos candidatos principales son el polietilenglicol, un químico que se encuentra en muchos alimentos, cosméticos y medicamentos, y nanopartículas de lípidos que encapsulan el ARN mensajero, un componente genético de las vacunas, según Eric Topol, experto en ensayos clínicos y director de la Instituto Traslacional de Investigación Scripps. El polietilenglicol se ha relacionado previamente con un puñado de casos de anafilaxia. Una vez que se ha delimitado una causa, es posible que las vacunas COVID sean incluso más seguras de lo que son ahora, dijo Topol. Si surgen otros efectos secundarios no alérgicos graves, dijo, "es probable que también sean bastante raros y el beneficio neto de la vacunación sea abrumadoramente positivo".

También puedes leer:

¿Nos deben preocupar las alergias por la vacuna contra COVID? Esto dice López-Gatell

Vacunación y COVID-19: verdades y algunas mentiras nada piadosas