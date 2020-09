El otoño te recibe con dos eclipses, uno de ellos lo podrás ver en México

Ponte tu cubrebocas y mira al cielo este otoño porque el universo te tiene preparados dos espectáculos astronómicos.

Se trata del eclipse lunar penumbral que podrá ser visto desde México el próximo 30 de noviembre a partir de las 1:32 horas (tiempo de la CDMX) y también lo podrás sintonizar en el sitio oficial de la NASA.

Se espera que este dure un total de 4 horas y 21 minutos, hasta las 5:53 horas, de acuerdo con el sitio especializado timeanddate.com.

En este tipo de eclipses una tercera parte de la Luna se ve parcialmente oscurecida debido a que este satélite natural pasa por la sombra de la Tierra.

Para ver con claridad este eclipse lunar es importante estar en un lugar con poca iluminación y que el cielo se encuentre despejado, ya que si te encuentras en una zona nublada de la capital mexicana, esto te dificultaría la visibilidad.

También podrá observarse en América del Norte y del Sur, Australia y partes de Asia.

En julio pasado, otro eclipse lunar fue visible en México y en el continente americano.

Per ahí no terminan las sorpresas naturales, el próximo 14 de diciembre habrá otro eclipse eclipse solar, aunque este no podrá apreciarse desde territorio mexicano, solo desde Sudáfrica y América del Sur.

En un eclipse de este tipo, la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra, de acuerdo con la NASA.

Recuerda que nunca debes ver un eclipse solar directamente ya que puedes dañar tu vista por lo que necesitas usar gafas especiales para ver el sol. Puedes conseguirlas en una tienda de cámaras o en Internet. Las gafas para soldar también pueden servir.

